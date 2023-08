Farmacéuticos sanjuaninos apuntan a que consumidores desalienten la compra de medicamentos en kioscos

miércoles, 9 de agosto de 2023 07:54

"No se compra un caramelo, se compra un medicamento". Así de contundentes son desde el Colegio de Farmacéuticos de San Juan con los consumidores para que se concienticen sobre los riesgos de comprar medicamentos en kioscos y comercios de barrio. Esto tomó fuerza nuevamente luego de que, a fines de julio a nivel nacional, se reglamentó la ley que obliga a vender antibióticos con receta archivada.

"Hay una costumbre del cliente de consumir medicamentos sin hacer una consulta médica y entre ellos, están los antibióticos. En época de pandemia, quedó en evidencia la resistencia microbiana lo que lleva a que en un paciente haya que probar con antibióticos cada vez más específicos. Con ello, no sólo se afecta la salud de un paciente sino también el aspecto económico que, en el caso de un paciente internado, afecta al sistema de salud", explicó Mauricio Barceló, presidente del Colegio de Farmacéuticos de San Juan.

En redes sociales, el Colegio compartió su campaña dirigida a los compradores.

Es por ello que la institución difundió una nueva campaña en la que no sólo aconseja que haya consulta médica y se compren medicamentos en farmacias, sino que los sanjuaninos denuncien a los comercios que los venden ilegalmente. Y en ello, ofrecen que esa información puedan exponerla también en el mismo Colegio.

"Hemos escuchado que muchas veces, se compra el medicamento en kioscos porque venden por unidad. Eso no está bien ya que el comprador no sabe cuándo vence el medicamento, a qué lote pertenece y accede a un tratamiento incompleto que, además, no fue indicado por un profesional. Mucho menos, tiene el respaldo de un farmacéutico", explicó.

Asimismo, hizo hincapié en la importancia de la conservación de los remedios: "a nosotros nos exigen y controlan que los medicamentos estén conservados a una temperatura específica. En el kiosco, eso no se cumple con lo que el producto está expuesto a variaciones que podrían generar toxicidad en la persona".

Barceló señaló que apuntan a que se genere un compromiso conjunto para terminar con el expendio ilegal de medicamentos. "Queremos un trabajo en conjunto con el Estado, los médicos y también con los consumidores. El control sanitario es clave", dijo.