El Poder Judicial analiza qué dependencias irán al edificio 9 de Julio pero no hay fecha de mudanza

martes, 8 de agosto de 2023 09:16

A la espera de firmar un convenio de cesión, el Poder Judicial analiza qué organismos serán instalados en el edificio 9 de Julio que está en refuncionalización en Capital. No obstante, queda una tercera etapa de obra que estará a su cargo y por ello, no hay fecha de mudanza.

Daniel Olivares Yapur, integrante de la Corte de Justicia de San Juan, señaló en radio Estación Claridad que "hemos dialogado con el Poder Ejecutivo, hace unos días, y hubo una propuesta. La Corte la analizó y se decidió aceptar recibir el edificio 9 de Julio, que está en obra en este momento. Necesitamos una estructura edilicia distinta a la que se necesitaba hace 14 años atrás, ya que los viejos juzgados no existen. Lo que se demanda ahora es un edificio de plantas libres y el 9 de Julio, tras estos 4 años en los que cambió la estructura procesal, cumple con los requerimientos. No es lo ideal porque no alcanza, pero lo vemos conveniente".

Noticias Relacionadas Educación Superior amplió su oferta de carreras en 46% en San Juan y encaminará nuevas propuestas

Marcó que el edificio tiene 12.600 metros y "sacando las gárgolas que son espacios libres que no se pueden utilizar como oficinas, nos quedan 11.500 metros de plantas libres. En subsuelo y primer piso, se han construido unas columnas muy importantes que hacen a la consolidación del edificio. Vemos posible que se puede readaptar".

Olivares Yapur acotó que el 40% de las oficinas y edificios que el Poder Judicial alquila actualmente en varios puntos de Capital se puede concentrar allí. "Alquilamos grandes edificios que respondiera al nuevo sistema de trabajo; son 24 de los cuales, los más grandes en los que se atiende al público se podría reubicar en ese edificio. Con ello se facilita presupuestariamente el movimiento de la justicia. Pero sabemos que es una solución transitoria ya que no se abandonará el proyecto de la Ciudad Judicial".

Explicó que el edificio 9 de Julio tiene 3 etapas de obra: la primera es la consolidación de cimientos y estructura edilicia para la sismorresistencia que está terminada; en la segunda se hace el cierre de la caja o estructura periférica con alumnio y se está realizando. Falta terminar el enorme subsuelo y planta baja en lo que tiene que ver con ascensores y escaleras. "A fin de año terminarían la segunda etapa y se retrasa por la falta de insumos que los afecta. Pero marcha a buen ritmo", comentó.

"La tercera etapa estará a cargo del Poder Judicial con la readecuación de la tabiquería interna para el funcionamiento de los organismos que allí se radiquen del 1º a 4º piso. "Los técnicos ya están trabajando y estamos evaluando qué organismos podrán ubicarse en ese edificio. Eso no ocurrirá este año ya que no se puede trabajar en un primer piso si en los pisos superiores se está en obra", agregó.

El convenio de cesión se está confeccionando, no obstante, y se firmará próximamente. "Sobre mudanza, por otra parte, no podemos dar fecha ya que se necesita garantía de seguridad y habitabilidad que se verá cuando progrese la obra", destacó.