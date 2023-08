Dengue: quieren duplicar las ovitrampas este año en San Juan y comenzarán un mes antes

martes, 8 de agosto de 2023 12:56

San Juan quiere mantener en cero la cantidad de casos autóctonos de dengue y por ello, no sólo adelantarán el trabajo preventivo sino que quieren ampliar la cantidad de ovitrampas para detectar al mosquito transmisor Aedes aegypti.

"Vamos a trabajar en la prevención y mantenimiento en edificios públicos, escuelas centros de salud y hospitales y con los municipios, avanzaremos en el descacharreo y la colaboración para la colocación de sensores de ovipostura (ovitrampas)", expresó la titular del Programa de Control de Vectores, Liliana Salvá en radio Colón.

Expresó que en San Juan, por ejemplo,"este tipo de temperaturas a esta altura no las esperábamos. Controlar el dengue no sólo depende de eliminar los reservorios sino de un montón de situaciones y de adversidades que no podemos controlar. Eso hace más complejo el trabajo con enfermedades transmitidas por vectores. Así como el Aedes aegypti era un mosquito de zonas más tropicales en un inicio, hoy ya está en San Juan y también en Neuquén, que es una provincia con temperaturas más frías aún y un entorno semi desértico".

Eso obligó a hacer cambios en los abordajes. "Las acciones de prevención no se dejan de realizar pero se fortalecerán ahora, adelantándolas un mes a septiembre. A nivel Nación, además comenzarán a trabajar a nivel regional y San Juan será parte. Allí se tomarán medidas y en septiembre, también, nos reuniremos para debatir. Quizás no sean suficientes estas medidas que implementamos pero podemos sumar más desde las estrategias de otras provincias, con entornos similares a San Juan", expresó.

Salvá destacó que el enfoque, ahora, estará en actuar a nivel regional: "tal vez podemos mirar más allá del manual y aplicar lo que puede funcionar en San Juan y provincias vecinas".

Acerca de la colocación de ovitrampas, entre el 28 al 30 de agosto iniciará el trabajo previo para la diagramación y de pedido de colaboración a vecinos para tener esos dispositivos. "La colocación se adelantará al menos un mes, a septiembre, y así como en 2022 se colocaron 100 ahora se espera que sean 200", señaló.