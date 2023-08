Pronosticaron que el fenómeno "El Niño" será de moderado a fuerte y analizan la situación

viernes, 4 de agosto de 2023 16:18

Este viernes 4 de agosto, autoridades del Servicio Meteorológico Nacional -SMN- realizaron una Jornada de capacitación por el "Impacto de El Niño en la Argentina", en el que se conoció el pronóstico que el organismo desarrolló sobre el fenómeno y las características que tendrá en la próxima temporada.

En el salón de las Mujeres del Bicentenario de Casa Rosada, también se abordó la relevancia de un adecuado plan de mitigación y adaptación a sus efectos en diversos sectores.

Celeste Saulo, directora del SMN, manifestó: “¿El Niño afecta igual en todo el planeta? No. ¿En toda la Argentina? No. ¿En invierno que en verano? No. Todo ese conocimiento hoy lo podemos compartir porque tenemos científicos y científicas en la academia y en el SMN, que nos permiten comprender cómo impacta el fenómeno en la temperatura y en la lluvia de nuestro país”.

Respecto del estado actual de El Niño, María Skansi, de la Dirección Central de Monitoreo del Clima del SMN, explicó que “si bien se ve un calentamiento del océano, todavía no se observa una respuesta por parte de la atmósfera”. A su vez añadió que, en promedio histórico, durante los años con eventos Niño, una gran parte de Argentina registró excesos de precipitación.

Los pronósticos elaborados por el SMN dan cuenta de que se va a desarrollar un fenómeno El Niño. Con respecto a su intensidad, el promedio de los modelos utilizados mostraría un evento entre moderado y fuerte.

La presentación estuvo dirigida en particular a representantes de áreas clave, tales como ambiente, protección civil, recursos hídricos, planificación, salud y agricultura, de todas las jurisdicciones del país. Pero, además, se transmitió a través del canal oficial del SMN.

En tanto que, la secretaria Cecilia Nicolini afirmó que “ante todas las incógnitas que tenemos, qué mejor que contar con la ciencia, la tecnología y la información que nos puede proveer todo nuestro sistema científico-tecnológico, que nos permitan poder tomar las mejores decisiones”.

Fuente: Con información del Servicio Meteorológico Nacional.