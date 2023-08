Aseguradoras en San Juan: habrá un fuerte aumento de la tarifa pese a la caída de la demanda

viernes, 4 de agosto de 2023 09:32

Asegurar un auto o una vivienda ante cualquier eventualidad es una necesidad que muchos sanjuaninos tiene. Sin embargo ante los golpes que va dando la economía, pasan a un segundo plano con el objetivo de "ahorrar" mes a mes. Es por eso que en la provincia se ha registrado una importante caída en la contratación y mantenimiento de los seguros. Así lo aseguró Hermes Rodríguez, propietario de Hermes Asesores de Seguros, quien explicó que se viene un importante aumento en la póliza dado a nivel nacional.

"Partamos de la base que no existe la consciencia aseguradora. Muchos de los clientes te dicen 'necesito el recibo por si me lo pide la policía'. Si no lo tenés al día no tenés cobertura. Si te llevas por delante una persona implica pagar muchísimo dinero. Esa consciencia no existe. Muy de a poco aquel que le pasó algo sí se desespera por pagar", explicó a Diario La Provincia SJ.

Hermes Asesora de Seguros tiene sucursales no sólo en San Juan sino también en Mendoza y San Luis, donde las realidades son diferentes. "En Mendoza es lo contrario a San Juan. A un productor le roban un auto por semana, acá en San Juan es un auto por año. Existe una despreocupación acá porque el sistema es diferente. No existe la cantidad de robos como en Mendoza", detalló.

En San Juan la cobertura que se mantiene como elegida por los clientes es de automotores, ya sea total o parcial. Sin embargo los otros seguros que se brindan han caído. "Lo que se ha dejado de cubrir son los bienes personales como por ejemplo seguro de vivienda, contra robo, accidentes personales, incendio. Se ha reducido un poco. Por la situación económica se trata de sacar coberturas que son menos riesgosas", aclaró.

Además los que se mantienen en los niveles son los seguros de vida, pero muy pocos se hacen nuevos. En el caso de los primeros, "históricamente" se viene pagando y por eso el cliente prefiere seguir manteniéndolo.

Pese a este escenario, se esperan subas muy importantes en agosto que podrían desencadenar otro escenario. "El problema que hoy existe en los seguros es que se viene un fuerte incremento. El gobierno ha querido trasladar el costo que significa para una compañía de seguro pagar un siniestro a las reaseguradoras internacionales. Eso en todas las partes del mundo es así pero acá se aplicará un impuesto especial y están muy preocupadas las reaseguradoras", explicó Hermes quien destacó que eso se trasladará en un fuerte incremento en la tarifa.

El problema radica en el aumento constante de los costos que la aseguradora debe cubrir cuando se producen siniestros y que va variando notoriamente de mes a mes. Por ejemplo, un espejo retrovisor, sólo el vidrio de una Ranger cuesta 50 mil pesos y el precio de hoy no es el mismo que puede tener mañana. "Todo está atado al costo del dólar, las compañías de seguro también deben ir actualizando su costo. Lo mismo ocurre con el costo de cobertura médica. La compañía de seguro se debe hacer cargo de los gastos en el caso de que una persona sufra un accidente y no tenga ART ni obra social. Hoy la terapia intensiva cuesta alrededor de 200 mil pesos. Los costos que también debe soportar la compañía de seguro hace que las tarifas hoy estén por debajo del costo", lamentó.

De acuerdo a lo informado por Hérmes, las aseguradoras hoy están analizando una actualización del 40%. Más allá de eso, los seguros se vienen actualizando porque el costo se da en función del valor del vehículo. Por lo general y por la situación económica, se hace el seguro más económico que es de 1.300 pesos que es la responsabilidad civil. Cuando llega la época de vacaciones, los clientes suelen hacer una ampliación.