Aclararon que los efluentes cloacales tratados no se usarán para regar cualquier cultivo en San Juan

viernes, 4 de agosto de 2023 11:56

No todos los cultivos podrán ser regados con efluentes cloacales tratados. Así lo aclaró el secretario de Agua y Energía de San Juan, Ramiro Gascón, quien explicó que esta iniciativa ya se aplica en otras partes de la Argentina y el mundo con resultados exitosos.

"No se puede hacer en todos los cultivos. El proyecto habla que no pueden haber cultivos que después vayan crudos a la mesa. No puede ser una verdura que forme parte de nuestra dieta que vaya directo al consumidor. En principio serán cultivos forestales, los frutales o los de proceso industrial en lo que se hace control de calidad", explicó Gascón en radio AM1020.

Esta iniciativa fue un proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo por el que regula el aprovechamiento y valorización de los Efluentes provenientes de redes Cloacales previamente Tratados (ECT) para su uso agrícola en Áreas de Cultivos Restringidos (ACRE) en todo el territorio de la provincia de San Juan. Los ECT son obtenidos en las Plantas de Tratamiento de Líquidos Cloacales (PTLC) y considerados un bien de dominio público del Estado provincial.

"No es una novedad. En Mendoza ellos nos llevan en ventaja de haber iniciado antes con el uso de efluentes. Yo conozco 2 áreas con cultivos que se exportaban con normas de calidad", agregó destacando que "en otros países con otros modelos tecnológicos no tienen limitación porque es más riguroso el control de la planta de tratamiento. Iniciaremos con esto y en un futuro si la planta aumenta su reconocimiento, se verá".

Ahora que recibió la aprobación de la Cámara de Diputados, "hay que redactar el reglamento técnico". "Estamos con varias instituciones para controlar y brindar la seguridad a los consumidores. Además habilita al financiamiento necesario. Hay un trabajo con el BID, por el que estamos ahora con un asesoramiento para desarrollar el modelo", finalizó.