Paula Busso, la enfermera que se transformó en "pueri" y ayuda a las mamás con la lactancia

jueves, 3 de agosto de 2023 00:00

"Dar la teta", es una decisión que ha sido altamente romantizada y concebida culturalmente casi como "natural", como si con el solo hecho de parir, una mujer y su hijo ya supiesen cómo hacerlo. Pero la realidad es que es difícil para ambos, pero sobre todo para las madres que junto con su deseo de ofrecerle a su bebito esta opción tan beneficiosa para su salud, también llega la carga de un montón de mitos.

Por ello, y para que muchas madres lleguen hasta la lactancia informadas, es que cada año se celebra la Semana de la Lactancia. La sanjuanina Paula Busso, es una de las impulsoras de este evento en la provincia junto con un grupo de otras puericultoras que darán charlas de acceso gratuito para empoderar a las lactantes en tan ardua tarea.

Paula y el placer por ayudar a los más pequeños

Paula Busso, es licenciada en enfermería y encontró su verdadera pasión cuando empezó a trabajar en el ámbito pediátrico. Su historia dio un giro significativo cuando decidió seguir capacitándose y estudiar puericultura, convirtiéndose en puericultora full time y llevando su amor por la maternidad a nuevos horizontes.

Conseguir una buena prendida es vital para el desarrollo de la lactancia.

"Desde que arranqué como enfermera siempre trabajé en pediatría. Hace algunos años decidí estudiar puericultora y ahora me dedico solo a esto. En San Juan no se dicta, así que me formé de manera virtual en la Asociación Argentina de Puericultura", contó en una charla distendida con Diario La Provincia SJ.

Pero... ¿Qué hace una puericultora? Es una agente de salud, que se especializa en crianza y sobre todo en lactancia materna, cuyo trabajo es acompañar a la mamá y el bebé en este proceso de "dar la teta" desde antes del nacimiento hasta el destete.

Paula, la Barbie con múltiples profesiones

En estos últimos días en los que está en auge la popular muñeca que tuvo decenas de trabajos, sin dudas, Paula calificaría para ser una Barbie de la vida real. Es que además de ser enfermera y puericultora, es empresaria e influencer.

La inquietud de ayudar a las mamás en su consultorio la llevó a crear una tiendita donde, además de solucionar problemas de lactancia, pueden encontrar todo lo que necesitan para el bienestar de sus bebés. También, día a día comparte en sus redes sociales valiosos consejos amigables para las madres que recién comienzan su camino en la maternidad. La lactancia es algo que se aprende, al igual que a cambiar los pañales o a tratar la fiebre del bebé.

"Confíen en su cuerpo, todas las mamás tienen leche (salvo que no tengan glándulas mamarias), y mientras más el bebé tome teta, más leche producirán. No hay que hacer nada en los pezones durante el embarazo, ya estamos preparadas para amamantar. Y, sobre todo, busquen información y no se queden con lo que les dicen, cada experiencia es única y vale la pena confiar en su instinto maternal", aconsejó.

Puericultoras en San Juan

El problema es que actualmente hay un vacío legal con respecto al papel de las puericultoras y es una carrera que no está regulada. Esto implica, entre otras cosas, que no pueden recibir obra social, por lo que solo acceden a ellas quienes pueden pagarlo. "Aún enfrentamos desafíos en cuanto a la regulación de nuestro trabajo. Es esencial obtener el reconocimiento y respaldo legal para que nuestro título sea válido y podamos brindar consultas con cobertura social", agregó la profesional. El colector de silicona se coloca en la mama opuesta a la que está tomando el bebé. Se llenará aprovechando el reflejo de eyección provocado por la succión.

En su lucha por el reconocimiento y la regulación de la puericultura, Paula y otras profesionales del área sueñan con la creación de una asociación de puericultoras. Este es un paso fundamental para lograr el reconocimiento de su valioso trabajo en el campo de la salud.

"En mayo, llevamos adelante una movida a nivel país para dar a conocer cuál es nuestro trabajo y para pedir por una ley que respalde nuestra labor. A través del boca en boca, hemos logrado llegar a muchas mamás y familias que necesitan nuestra ayuda y apoyo en la lactancia y cuidado de sus bebés, pero hay muchas otras que no pueden acceder", comentó Paula.

Capacitaciones gratuitas

En el marco de la Semana de la Lactancia, hay varias opciones de charlas para acceder a la información de forma gratuita:

Viernes 4 de agosto, a las 8:30, en la Sala de Espera de los Consultorios Externos del Hospital Marcial Quiroga. (Organizado por el Consultorio de Obstetricia, el Servicio de Ginecología, el Servicio de Pediatría y Paula Busso).

Viernes 4 de agosto, de 19:00 a 21:00, en NiDO Salud Integral Familiar (Matias Zavala 508 norte). Se tratarán temas como: preparación durante el embarazo, beneficios de la lactancia materna, cuidados del recién nacido, puerperio inmediato, conservación y administración de leche materna y vuelta al trabajo remunerado.

Crear un banco de leche es la mejor opción (a veces la única), para aquellas mamás que quieren mantener la lactancia materna exclusiva cuando regresan al trabajo.

Sábado 5 de agosto, a las 10:00, en la Clínica Mater Purissima (Güemes 261 norte). Se hablará sobre: preparación de la lactancia en el embarazo, necesidades básicas del recién nacido, calostro y bajada de leche, señales tempranas de hambre y vuelta al trabajo remunerado. Si bien es gratuita, se pide la colaboración de pañales y/o ropa de bebé para donar a la Asociación Merced Vida.

"Lo que más valoro de mi cambio laboral, que también fue un cambio de vida, es que los bebés siempre traen felicidad. Empatizo mucho con las madres que están pasando su puerperio. He tenido muchos casos satisfactorios de mamás que se dieron por vencidas con la lactancia y al final decidieron que no, que querían dar la teta. Vinieron conmigo, trabajamos un montón y formamos un equipo familiar para terminar con una lactancia materna exclusiva", sentenció Busso.