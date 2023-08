En San Juan, registraron subas de los viajes del 10% al 30% y están expectantes por el Previaje 5

martes, 29 de agosto de 2023 22:15

Incierto y optimistas. Esas son algunas de las palabras que manifestaron los referentes de las agencias de viaje de San Juan. La inestabilidad económica repercutió en diferentes sectores, y este fue uno de los más golpeados. Sin embargo, los referentes de las empresas afirmaron que trabajan en diferentes estrategias para evitar una abrupta caída en la demanda. Tras las PASO, desde el sector registraron subas del 10% al 30%, y desde las agencias manifestaron que están expectantes por el Previaje 5.

“Todo lo que fue después de las elecciones, ese lunes que se registraron muchos cambios económicos, y la mayoría de los operadores turísticos a nivel nacional e internacional dejaron de trabajar, ya que era mucha la inestabilidad”, destacó Elizabeth Sanso de Elisan & Compañía Viajes a Diario La Provincia SJ. La mujer destacó que todos los viajes nacionales que están armados, fueron reprogramados o se cambió la tarifa.

Ante este panorama, Sanso resaltó que mucha gente comenzó a preguntar antes de las elecciones lo que era el tema de la Costa o lugares para vacacionar en verano. Tras lo sucedido, no cuentan con las tarifas hasta nuevo aviso de alojamiento ni de servicio de transporte tanto terrestres como aéreos. “Hay salidas que se hicieron, que ya estaban pagas y canceladas, pero hay que ver de ahora en adelante qué sucederá”, contó. Y agregó que las tarifas están sujetas a disponibilidad y a cambios.

En cuanto al porcentaje de aumento que registraron tras las PASO, explicó que fue un gran esfuerzo para no perder a los clientes y fue de un 2,5% a 5% (paquetes armados) y aquellos paquetes que tienen que armar aumentaron entre 30% y 35%.

“Tampoco estamos aumentando como nos están aumentado, hay muchos pasajeros que ya lo tienen señado. Estamos hablando de paquetes que hoy tienen ese aumento, si hay gente que quiere viajar en noviembre no sabría decir”, explicó.

Desde la agencia brindan opciones a nivel nacional e internacional. Sobre esta última, comentó que registraron consultas para conocer sobre la metodología de pago y demás, pero no se concretan las ventas. La referente de la agencia Elisan & Compañía Viajes remarcó que “estamos viendo y nos vamos moviendo a medida que las cosas pasan”.

Cuentan con diversos paquetes y la gente mantiene constante su consulta sobre las opciones. “Ahora están consultando por las Termas de Río Hondo, Cataratas, y hay mucha gente que pregunta por el tema del verano y demás, pero no tenemos tarifas porque no sabemos que nos van a brindar”, explicó. En cuanto a los destinos internacionales, para verano comentó que “los operadores de Chile nos dijeron que hasta noviembre y principio de diciembre no van a pasar nada de tarifas”.

En enero la Costa rondaba 120.000 pesos por persona, diez días y siete noches y ahora se estima que duplique la cifra. “Todos los días van cambiando”, comentó. Transferencias, efectivo, débito, mercado pago, son con los medios que se están manejando. “Le aclaramos a la gente que la seña es para tener un lugar, si hay un aumento se va a facturar según el incremento que se registró. Si lo canceló en una sola vez, se respeta el precio”, concluyó.

Por su parte, Zulma Salinas de Carrascal Viajes y Turismo sostuvo que “nosotros todo el rubro tratamos de hacer lo imposible para, en algunos paquetes no subir nada y en otros ajustar lo mínimo. Como máximo realizamos ajustes del 10%, resignamos bastante nuestra participación, sabemos que el tema de los viajes no es algo de primera necesidad”.

En cuanto al aumento, comentó que “los paquetes que estaban cancelados, esto no sufrieron aumentos. En cuanto a los que no estaban cancelados, avisamos a los pasajeros y se da 72 horas hábiles, para que puedan cancelarlo con el precio convenido. Sino pudieran hacerlo, ahí recién se ajusta. Se dio como bastantes alternativas para que no se sufra el impacto”.

Y agregó que esto debería tomarse con la importancia que requiere, ya que de esta manera se cuida a la salud mental, para poder seguir con las actividades a lo largo del año.

“Hay una espera sobre el Previaje 5, entonces toda la gente que tiene pensado hacer un viaje espera para saber cuándo será el lanzamiento”, destacó Salinas. Vale destacar que será para destinos nacionales y se conoce la estructura general, lo que queda por definir es el periodo de compra y fechas. “Esto fue un impacto de espera bastante importante. Tenemos mucha consulta, y contamos con varios paquetes preparados”, subrayó.

La referente de Carrascal Viajes y Turismo destacó que están expectantes en el sector, sin embargo, comprenden que están ante una situación diferente. Desde la empresa trabajan con destinos tanto emisivos como receptivos. “Estamos recibiendo bastantes consultas del exterior, hay grupos importantes que llegarán a San Juan de Italia, España”, contó. Ofrecen un abanico de propuestas y actividades.

“En cuanto a emisivo internacional es mucho menos”, resaltó Salinas. Y agregó que “lo que cambió en este último tiempo es en vez de pagar en dólar billete lo está pagando en pesos”. La demanda sanjuanina se concentra a nivel internacional puntualmente lo que es Brasil, Europa y Punta Cana. A nivel nacional consultan por el Sur, el Norte y Cataratas.

Sobre los costos al Sur (La Patagonia) que es en octubre con 12 noches, media pensión y con todas las excursiones, ronda los 410.000 pesos, con hoteles importantes. Cuentan con propuestas al Norte que parten desde los 140.000 a 165.000. Por otro lado, a Brasil con 7 noches, oscila los 400.000 a 420.000 pesos, todo en colectivo.

En cuanto a los medios de pago, lo más demandado es transferencia bancaria. Vale destacar que el precio no lo fijan, lo congelan con el pago total. “Si llega a aumentar les avisamos y les damos 72 horas, en el caso de que aumente ahí recién utilizan tarjetas de crédito”, cerró.