Edificio 9 de Julio: para el 2024 esperan que estén 4 fueros judiciales trabajando y la totalidad para el 2025

lunes, 28 de agosto de 2023 13:37

Los fueros Laboral y de Familia, que hoy se encuentran en el Anexo Mitre, y los Civil y de Paz que están en el Anexo Jujuy pasarán a funcionar en el edificio 9 de Julio en el 2024. Así lo informó el ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Olivares Yapur todo será transitorio hasta que se pueda plasmar el proyecto de Ciudad Judicial frente al Hiper Libertad.

El edificio 9 de Julio actualmente está en obra consolidación y reestructuración por el Poder Ejecutivo provincial. "Hay una obra que fue licitada por el poder ejecutivo que tiene un plazo de realización de 6 meses y tendremos que esperar la culminación. No es la terminación total del edificio sino comprende la caja, el cerramiento externo de aberturas y el subsuelo, planta baja y primer piso. El resto se llamará a licitación y se hará la readecuación de la estructura necesaria para que funcionen los organismos del poder judicial", explicó Yapur.

El cortista explicó que "es muy probable, que dadas las características edilicias y envergadura de la obra, no se pueda ocupar el edificio hasta que se termine la totalidad del mismo. Pero se cree que el año que viene ya se pueda trabajar. "Las licitaciones se pueden caer y hay vicisitudes financieros que tienen que darse. Entiendo que conforme a lo expresado por los miembros de la Corte, durante el 2024 se harán los trabajos de readecuación para el año subsiguiente instalar la totalidad de las oficinas", aclaró.

Ésta se ve como "una solución transitoria" que es "buena" y "que va a permitir desalquilar 9 edificios" que hoy tiene que rentar el Poder Judicial de San Juan. Precisamente éstos son conocidos como Anexo Mitre y Anexo Jujuy. "Significa un ahorro importante para el presupuesto del Poder Judicial, en beneficio de la comunidad jurídica", destacó.

Aún no hay estimaciones de cuánto costará toda la obra de remodelación del edificio 9 de Julio porque aún no se ha hecho el relevamiento del proyecto ejecutivo y aún no está la posesión. "Es muy probable que la Corte sí se traslade al edificio porque la inteligencia es dejar todo el edificio 25 de Mayo para el funcionamiento del fuero penal completo", explicó subrayando que "todo el sistema acusatorio y los organismos perífericos que necesita el sistema acusatorio para funcionar podrían estar concentrado ahí para mejor funcionamiento".

"El Ministerio Público Fiscal se queda en el edificio 25 de Mayo. No hemos pensado movilizarlo", finalizó.