Tras denuncias, multaron en 100 mil pesos a comercios sanjuaninos por cobros extra con tarjeta de débito

domingo, 27 de agosto de 2023 08:33

"La tarjeta de débito es un medio de pago equivalente al efectivo, por lo tanto no pueden cobrarte un monto adicional por su uso en operaciones de compra de bienes o pago de servicios". Eso resalta la AFIP y también la Ley nacional 25.065 que establece que el proveedor está obligado a no efectuar diferencias de precio entre operaciones al contado y con tarjeta de débito. Sobre esto, desde Defensa al Consumidor se informó a los comercios, sobre todo del Gran San Juan y alrededores desde hace tiempo. Pero ante la recurrencia de reclamos y denuncia, el organismo salió a multar. El tema no es nuevo y ante el aumento del uso de tarjetas y billeteras virtuales, los casos de quejas se hicieron notar.

"Ya no vamos a seguir informando porque lo hemos hecho varias veces. No lo pueden hacer y lo saben; con lo que no pueden poner excusas. Directamente se aplicarán multas ya que la gente tiene que hacer valer sus derechos y dinero. No tiene por qué pagar por la disponibilidad del servicio y no deben pagar más. Ante la necesidad o la posibilidad, hay clientes que lo pagan igual y después denuncian", expresó a Diario La Provincia SJ, Daniel Pérez, subdirector de Defensa al Consumidor.

Señaló que los reclamos, tienen que acreditarse con material como tickets en los que se vea el sobrecargo en el precio por pago con débito y en donde conste la diferencia que se abona. Si se comprueba la infracción, puede pagar multas de 30.000 hasta 300 millones de pesos.

"Recientemente multamos a dos comercios en $100.000 por esa infracción. Esto es porque ya habían sido informados y no cumplieron. Le pedimos a la gente que denuncie y nosotros actuaremos directamente", dijo. Acerca de los rubros denunciados son variados aunque se destacan los que no son de artículos de primera necesidad. Según lo que los denunciantes destacaron, la razón que les dan es que las tarjetas bancarias les cobran un extra y es esa cifra la que trasladan al cliente.

Cómo denunciar

Para realizar un reclamo o denuncia hay que presentar:

1 - Nota: con una breve descripción de los hechos que dan origen a la denuncia o reclamo. La misma debe contener:

Nombre del consumidor, D.N.I., domicilio y teléfono del denunciante.

2 - Documentación: la misma se refiere al original de todo lo concerniente a los hechos que se quieren denunciar (facturas, remitos, presupuestos, notas de reclamos, cartas,etc.). Se debe presentar en original y dos copias (es decir tres juegos de copias para agregar a las actuaciones).

3 - Copia de D.N.I.

Procedimiento:

El denunciante deberá concurrir a la Dirección de Defensa al Consumidor situada en el Centro Cívico, 4to piso, Núcleo 6; en horario de 8 a 12horas, con toda la documentación detallada anteriormente a fin de evitar demoras.

También podrá llamar por teléfono al 4306400 o 0800-333-3366. Para dudas o consultas dirigirse al correo electrónico: defensaalconsumidor@sanjuan.gov.ar