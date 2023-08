Licencia de conducir: en lo que va del año, casi el 50% de sanjuaninos reprueba el examen práctico

domingo, 27 de agosto de 2023 10:01

En lo que va del año, sacar el carnet de conducir sigue siendo una materia difícil para los sanjuaninos. Y es que casi el 50% no aprueba el examen práctico y desde EMICAR, apuntan a que las fallas están en la preparación a cargo de algunos instructores privados.

"Tenemos entre un 40 y casi 50% de reprobados en el examen práctico. Es un gran contraste con el examen teórico ya que allí sólo desaprueba un 10%. Lo que sí podemos decir es que en los cursos reciben la formación necesaria para la convivencia vial; son muy completos. Lo que resta es la responsabilidad de cada uno en la calle", resaltó a Diario La Provincia SJ, Ernesto González, gerente de EMICAR.

Sobre la calidad de los exámenes, detalló que las mujeres llevan la ventaja. "Aprueban más porque vienen mejor preparadas y lo hacen más a conciencia. También obtienen los porcentajes más altos en los exámenes a diferencia de los hombres que aprueban con menor puntaje y reprueban más. Les siguen los adolescentes que también llegan preparados por instructores y a los padres les cuesta mucho aceptar que no están bien preparados y tienen que volver", manifestó.

Señaló que los sanjuaninos son evaluados en calidad de maniobras, respeto a señales viales, uso de espejos retrovisores, la forma de estacionar y el manejo en ascenso y descenso. "Los capacitadores ya conocen si una persona sabe o no sabe y si está preparada para salir a la calle. Por eso, trabajamos en una capacitación para instructores que permitirá nivelar las formaciones, haciendo hincapié en la convivencia vial. Es inminente el lanzamiento", afirmó.

Qué pasa con los monopatines eléctricos

"Los monopatines no deben sacar licencia de conducir. Si bien hay algunos que se asemejan a la moto propiamente dicha, aún no tienen esa obligación. Sin embargo, que deban cumplirla o no lo deberán determinar en una disposición de la Secretaría de Tránsito y Transporte", señaló González Iaisa.

En tanto, marcó que sí están regulados en lo que tiene que ver con su circulación: "sólo pueden transitar por calles y avenidas nada más, no así por veredas y rutas con un límite de velocidad de 30 km. por hora. Además, están obligados a utilizar casco y deberían llevar iluminación delantera y trasera. En caso que así no lo hagan, sí son pasibles de sanciones. Y también hacemos hincapié en que está prohibido el uso en menores de 16 años ni llevar acompañantes".