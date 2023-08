Eventos: en San Juan, advirtieron algunos faltantes y optaron por brindar presupuestos quincenales

domingo, 27 de agosto de 2023 22:24

En la primer parte del año el panorama venía alentador para los organizadores de eventos en San Juan. Sin embargo, el escenario cambió rotundamente tras las PASO. Actualmente, el escenario que viven es incierto, ya que registran subas constantes y algunos manifestaron que no pueden brindar presupuestos con mucho tiempo de antelación. Sumado a esto, referentes en el tema advirtieron que registraron faltantes de cosas claves para el rubro.

“Fue toda una locura está suba inesperada”, comenzó remarcando a Diario La Provincia SJ Noemí Molina trabaja en conjunto con Cristina Agüero de “Noe y Sol Catering para eventos”. Y agregó que sin dudas todo esto repercutió notablemente en este sector. “Sigue habiendo propuestas, preguntas, lo que sí no estamos dando presupuestos a futuro, nos limitamos al lapso de un mes que es lo que podemos manejar”, contó la mujer.

Ante esta incertidumbre, tuvieron que optar por esta decisión, ya que la situación que padece el país es compleja. “Antes podíamos dar un presupuesto, pero con esta suba inesperada lo máximo que podemos extender es un mes”, sumó.

En cuanto a faltantes en algunos de los servicios que brindan, Noemí explicó que lo que les está costando conseguir en este momento es carne. “Se consigue, pero no las cantidades que solemos conseguir para cada evento”, resaltó.

Respecto a la demanda destacó que hay consultas, pero les advierten a los clientes que el tema del dólar el presupuesto es momentáneo y puede sufrir aumentos. “Nosotros trabajamos mucho con lo que es precio dólar, según el aumento que se registre, se aplicará al final del presupuesto”, subrayó. En cuanto a los medios de pago, reciben todas las vías para beneficiar al cliente.

Actualmente, la referente en el tema es lo que optaron por recibir una entrega mínima para asegurar la fecha. Cuentan con una base para reservar el lugar, y esperan que toda la situación se estabilice para poder manejar una cifra fija.

Sobre el costo de la opción por plato afirmó que ronda los 12 mil pesos, con el combo completo (mozo, personal de cocina, comida y demás). Cuentan con un gran abanico de opciones respecto al menú y costos.

Por su parte, Fernando Ferreyra de Go Out que tienen su fuerte con fiestas de egresados, contó que “los salones con los que estamos trabajando son todos en dólares”. Y resaltó: “se tuvieron que modificar una suba y un ajuste en todas las opciones, pero no fue tan brusco con lo que tendría que haber sido realmente”.

Sobre el tema de presupuestos Ferreyra destacó que desde principio de año sumaron una nota en el que resaltan que están sujetos a una disponibilidad de 15 días, después hay que volver a presupuestarlo.

“Lamentablemente tuvimos que hacer eso, porque lo pasamos en peso, si lo pasamos a dólar terminamos asustando a la gente. Capaz que es el mismo presupuesto, pero genera un poco de miedo”, subrayó.

En cuanto al costo de las opciones detalló que pasó de estar en 17900 pesos a 21500 pesos. Sobre los medios de pago, destacó que hay clientes que pudieron congelar el precio del año pasado, y eso lo respetan porque está estipulado por el tema de contrato.

Para los que se están sumando se aplica el nuevo valor. Para beneficiar al cliente optaron por ofrecerle un plan de cuotas para evitar la utilización de tarjetas, alrededor del 80% optó por este medio.

Por último, sumó que “trabajamos hace año, se viene viviendo esto hace bastante. Seguiremos trabajando de la misma forma”.

Ángel Endrizzi de Roma Eventos San Juan explicó que las ventas vienen bajas, en cuento a lo que es baile de egresados, que es a lo que más se abocan. “A esta etapa del año, ya pensábamos tener mayor repercusión en lo que es la venta de entradas. Prácticamente, hace dos meses no vendemos casi nada, es muy poco”, contó. Además, detalló que escuelas que tienen 40 egresados, lograron vender 50 entradas.

En lo que son eventos privados, se siguen pagando y muchos optaron por un nuevo método. “Hasta hace tres meses atrás con el 30% del valor del servicio, le congelábamos el precio. Ahora, deben cancelar el servicio y no le subimos nada el precio”, explicó.

Respecto a la situación de los presupuestos, comentó que los están dando con dos semanas de plazo (15 días). “No sabemos cómo va a seguir todo”, resaltó.

Actualmente, las opciones parten de los 19 mil pesos, de baile de egresados. En cuanto a los medios de pagos, reciben tarjeta de crédito, débito, efectivo y mercado pago. “Desde ahora lo que es mercado pago, se le suma un pequeño interés, por tema de impuestos”, destacó.

En cuanto a faltantes, comentó que registraron algunas dificultades en lo que puntualmente en equipo de sonidos e iluminación. “Prácticamente no hay nada de repuestos, y lo que hay es extremadamente caro”, detalló.

También, destacó que a lo otro que están atentos es al tema de la carne, ya que uno de los menús que ofrecen es a base de esto. “Estamos siempre a la expectativa de los aumentos, que es algo de lo que más subió últimamente”, cerró.