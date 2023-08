Las casas prefabricadas cuestan en San Juan entre 4 y 5 millones, "listas para vivir"

viernes, 25 de agosto de 2023 22:50

El escenario actual en el país es complejo y repercute en distintos rubros, uno de ellos es el abocado a la construcción de casas prefabricadas. La inestabilidad del dólar y la crisis de importación fueron los factores que influyeron en estas últimas semanas. También, referentes en el tema advirtieron que registraron faltantes de algunos materiales claves. Ante este escenario, destacaron que son muchos los sanjuaninos que decidieron invertir sus ahorros en viviendas y muchos optaron por entregar vehículos como forma de pago.

“Lo que la gente tiene y dispone, ya sea un vehículo, terreno o motocicleta lo permuta por una casa. Los clientes invierten la plata en algo que les pueda generar todos los meses como es el alquiler de una vivienda”, subrayó Nicolás Alessi de Alessi Construcciones a Diario La Provincia SJ.

El referente en el tema destacó que la suba del dólar y la inestabilidad económica los agarró de imprevisto. “Se ve alterado todo, el tema de proveedores, costos y en la mano de obra también repercute. Esto se traslada a todos los sectores”, resaltó. Y agregó que desde la empresa buscan hacer las mínimas subas, para evitar que repercuta en el bolsillo del cliente pero advierten que es difícil, ya que la situación varía día a día.

Foto: Alessi Construcciones

Alessi comentó que registran faltantes de materiales puntuales, en estas últimas semanas. Desde la empresa ofrecen un sistema de entrega de llave en mano, que es el más demandado en la actualidad, y la dejan lista para habitar. “Esto acarrea materiales en cantidad desde cemento hasta cerámicas, es amplio lo que se necesita. Lo más difícil es el hierro y cemento”, contó. Si bien, ellos cuentan con stock de materiales en el depósito, la dificultad se presenta al momento de comprar. “Se complica cuando limitan en la compra, ya todo se comienza a retrasar. Tenemos que estar siempre atentos para no vernos complicados con la restricción y fechas de entrega”, explicó.

Actualmente, una vivienda prefabricada sola de dos dormitorios ronda 1.490.000 pesos, la misma casa, pero lista para vivir cuenta 4.400.000 pesos. Esta última opción incluye todo, en el lapso de quince días cuenta con la casa lista para vivir.

En cuanto a los medios de pago, cuenta con anticipo y el resto hasta en 24 cuotas, también reciben tarjetas, otro de los más solicitados es a través de permutas (vehículos, cheques, terreno, entre otras), y contado efectivo. “Sobre cada opción hay un valor que difiere. La entrega es inmediata en cualquier forma de pago, siempre y cuando el cliente cuente con el terreno”, resaltó.

Respecto a las expectativas destacó que son altas, a pesar del contexto de frustración que se vive en el mercado. “La cantidad de personas que consultan no bajó, al contrario, se mantiene. Eso nos mantiene contentos, ya que vemos que el producto que vendemos sigue vigente, sumado a la referencia”, subrayó.

Por último, remarcó que “la realidad es que la gente busca comprar un terreno y el próximo paso es adquirir la casa, ya sea para alquiler o vivirla”.

Por otro lado, Sergio Aguirre de Cuyo Viviendas Industrializadas remarcó que el panorama es desalentador, pero siguen expectantes con el deseo que todo mejore.

“El drama más grande que tenemos es que los proveedores no nos están vendiendo, pero no se los culpa de ellos, ya que no pueden volver a reponer mercadería. Eso repercute directamente hacia el cliente, porque tenemos que aumentar el valor del metro cuadrado constructivo. Estamos con esa incertidumbre”, remarcó Aguirre.

El referente en el tema subrayó que el valor del metro cuadrado constructivo esta dolarizado, desde la malla sima para hacer una platea, cemento, montantes, lana de vidrio. “Absolutamente todo está dolarizado. El impacto es directamente hacia nosotros”, contó. Y remarcó que ellos en 25 días entregan una vivienda, aunque el impacto que están padeciendo es complejo.

Sergio resaltó que notó la actitud de los sanjuaninos de buscar invertir sus ahorros, para evitar que se desvalorice el monto. “La gente está buscando invertir, lo que sí está guardándose lo que más pueda de dinero”, sostuvo. En cuanto a los medios de pago que más demandan, son 100% financiados y cabe destacar que fabrican y construyen bajo las normativas de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano. “Por ello es que no somos caros, somos costosos”, expresó.

Actualmente, los sanjuaninos optaron por abocarse al financiamiento 100%, a pagar la casa en cuotas fijas y en pesos. En una primera etapa, lo que financian el 60% en cuotas fijas y en pesos, construyen y el restante lo vuelven a financiar una vez entregada la vivienda. “Eso significa que no le puedo congelar el valor del metro cuadrado, la gente demanda ese miedo, pero vivimos en la lucha”, destacó.

Desde la empresa siguen trabajando y esperan que el panorama mejore de cara a lo que será esta segunda etapa del año. También, resaltó que reciben vehículos como medio de pago. En cuanto al precio de una vivienda estándar de 42 metros cuadrado ronda los 5.010.000 pesos. La casa es de 42 metros cuadrados, dos dormitorios, cocina, baño, y demás.

El referente en el tema subrayó que esperan ansiosos desde el sector que la situación mejore, para que puedan seguir adelante con la actividad.