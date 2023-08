Jésica, la sanjuanina "por adopción" que unió su amor por la peluquería con la solidaridad

viernes, 25 de agosto de 2023 20:09

Cada 25 de agosto se celebra mundialmente el Día del Peluquero en conmemoración al Rey Luis IX, quien fue una figura simbólica para su época al designar a su peluquero como "hombre libre" y al elevar su jerarquía social. Son muchas las personas que decidieron encaminarse en esta profesión y cada uno de ellos cuentan con un estilo e impronta propia que los diferencia del resto.

Así es precisamente, como una sanjuanina por adopción buscó complementar sus dos pasiones: peluquería y solidaridad. Se trata de Jésica Garay (33), la joven que emprendió diferentes actividades para ayudar a personas que más lo necesita.

En el 2016, Jésica decidió dejar Tierra del Fuego para venirse a San Juan, ya que su hijo presentaba problemas de salud. Una vez que se instaló en la provincia comenzó con la búsqueda de trabajo y pasó por diferentes rubros y no le rendía el sueldo para sus gastos. Impulsada por familiares y conocidos, la mujer de 33 años decidió estudiar peluquería con el deseo de poder darle una mejor calidad de vida a sus hijos.

Se inscribió en una academia y contó los motivos por los que decidió emprender esta profesión. Fue becada y completó un exhaustivo curso que le requirió una importante carga horaria.

En junio el 2017 se recibió y desde entonces sigue abrazando esta profesión que apareció en su vida. “Cuando empecé a ejercerlo me enamoré de la profesión, por un tema que me encantaba charlar con la gente”, contó Jésica a Diario La Provincia SJ. La mujer comenzó trabajando a domicilio y al no conocer en detalle a San Juan, protagonizó diferentes anécdotas para poder llegar al domicilio de las clientas.

Entre risas, Garay comentó que tenía que llegar hasta Santa Lucía y terminó en el Palomar. “Fue así como conocí mucha gente muy buena”, destacó. En su carrera, la mujer recorrió diferentes villas y asentamientos de la provincia y remarcó que el recibimiento fue hermoso en cada uno de los lugares que visitó.

Luego, en el 2018 recibió una propuesta de subalquilar una peluquería y fue así como no desaprovechó esta oportunidad. “El inicio fue con nerviosismo, pero ya tenía mis clientas fijas. Todas estaban muy contentas, siempre me alentaron a seguir. Tengo gente que me sigue desde siempre”, subrayó. Actualmente, cuenta con su local “Con Estilo Pelu”, en un nuevo domicilio en Capital y sus clientas la siguen acompañando como el primer día.

“Sucede que en el inicio son clientas y se terminan haciendo amigas”, subrayó. Jésica comentó que se genera un vínculo muy lindo y a través de los años fueron conociendo a las familias y demás. Y contó que “la peluquería pasa a ser la sesión de psicóloga también, porque se charla de todo”.

En reiteradas oportunidades Jésica subrayó que ama cada día más esta profesión que apareció en su vida por sorpresa. La mujer es mamá de dos hijos de 10 y 7 años.

Jésica logró complementar sus dos pasiones; la solidaridad y la peluquería, impulsada por el ejemplo de su madre. El miércoles, realizaron una importante actividad para ayudar a una de sus amigas. “Todo lo recaudado fue a beneficio de una amiga que tenía que hacerle unos estudios complejos a su hijo”, destacó.

También, iniciaron una campaña solidaria para realizar un chocolate este domingo. Con mucho esfuerzo, lograron completar el cupo de leche, azúcar y cacao. Lo que resta es seguir trabajando para juntar golosinas y poder sacarles una sonrisa a los más pequeños. “La gente está colaborando muchísimo y el rubro te permite llegar a todos lados”, contó. El evento lo realizarán en calle Vidart antes de 6, plaza del barrio Soeme. “Esto lo hacemos para ver contentos a los niños”, detalló.

“Donde se necesita siempre buscamos la manera de ayudar”, destacó Jésica. La mujer que esa situación puede estar cualquier persona, y ella conoce de vencer obstáculos y de comenzar desde abajo. Sabe el esfuerzo que eso implica y fue así como decidió agradecer por todo lo que logró en estos años.

Fueron muchas las actividades solidarias que concretó en este tiempo. “Tengo clientas que son enfermeras, y me comentaban que tenían pañales de adultos para donar. Confían en mi porque saben que voy a buscar a la persona que lo necesite”, sostuvo.

La mujer contó que, si tuviera que volver unos años atrás y se le presentara la posibilidad de volver a elegir su profesión y su estilo de vida, lo haría una y mil veces. “Se conoce gente muy buena”, agregó. Y destacó que muchas de sus clientas se fueron de la provincia, pero siguen manteniendo intacto el contacto.

El motivo de su llegada a San Juan

Jésica Garay es oriunda de Tierra del Fuego, sin embargo, en el 2016 decidió venirse a vivir a San Juan. El motivo de su decisión fue que su hijo mayor, Mateo (10) padecía una complicación respiratoria y por los profesionales le sugirieron que debía cambiar de clima.

En ese momento, Mateo tenía 3 años y esa fue su única prioridad. La mujer subrayó que decidió venirse a San Juan, ya que la provincia vivía su mamá. “Somos todos de Tierra del Fuego y en San Juan nos adoptaron”, contó.