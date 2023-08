El precio del pollo en San Juan aumentó 30% en 2 semanas y el kilo ya está en casi $1.000

viernes, 25 de agosto de 2023 12:53

El precio del pollo en San Juan está casi a mil pesos. Después de la escalada del dólar, hace dos semanas, los precios fueron remarcados adaptándose a la inflación y de esta forma llegó al doble de lo que costaba en marzo pasado.

Según explicó Vicente Serrano, propietario de Avícola Soles, "después de la devaluación que hubo, se registraron aumentos en algunos productos del 30% y en otros del 20% y otros en 40%". El pollo entero subió un 30% y de esta forma, el de categoría premium está en 942,50 pesos el kilo mientras que el de segunda categoría (pero también muy bueno) está en 900 pesos. Además la pechuga aumentó 20% y el cuarto trasero y pata muslo, un 40%.

"Las ventas se han resentido. Tenemos carnicería minorista, a parte de vender en forma mayorista cortes de carne, y el impacto ha sido bastante fuerte", agregó a Diario La Provincia SJ subrayando que "no hubo aumento generalizado de ningún tipo de consumo. A la gente no le alcanza para una cosa ni para otra. Lo que está haciendo es restringiendo las cantidades y cambiando los menú. Además a esta altura del mes la gente no tiene mucho dinero y tampoco puede tirar mucho con la tarjeta. Es una situación bastante incómoda para todos".

Por otro lado, aclaró que los recortes se venden "pero la gente recién está empezando a ver qué va a ocurrir. Se va restringiendo de todo un poco sin embargo con respecto a las menudencias no hemos tenido un alza en las ventas".

"Los precios los manejan los productores. La avícola lo maneja y ellos una vez que a nivel nacional establece los precios, los distribuidores tenemos que manejarnos de acuerdo a eso", puntualizó subrayando que "lo que sí está ocurriendo es un sacrificio en cuanto a la rentabilidad que uno manejaba antes como para acompañar la situación y al consumidor final. En algunos productos he tenido que bajar el porcentaje de la rentabilidad para que el producto no se vaya tan alto el precio y no quedar tan desfasado en productos del mismo rubro".