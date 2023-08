Mercedes y Lucas, los sanjuaninos que se recibieron en España y apuestan a una vida llena de desafíos

jueves, 24 de agosto de 2023 15:25

Mercedes Cruz Manilov es una psicopedagoga sanjuanina que siempre supo que su destino no estaba en la provincia. Por eso, junto a su esposo Lucas Rollán, tras mucho meditarlo, armaron las valijas y se tomaron un avión rumbo a España.

"Al principio, fue un poco difícil lidiar con la documentación. Mis papeles tardaron entre cuatro y cinco meses en salir", comentó a Diario La Provincia SJ, la joven de tan solo 27 años. Además de lidiar con la burocracia de un nuevo país, tenía el desafío de conseguir su título universitario. "Me recibí el año pasado en diciembre, ya estando acá en España. Cursé mis estudios de Psicopedagogía en la Universidad Católica de San Juan hasta el último año, donde rendí todas las materias de forma presencial. Mi tesis la escribí a distancia y la defendí en línea ante un tribunal", explicó.



Pese a ya tener su título "bajo el brazo", no es la profesión que ejerce por el momento. "Actualmente, no trabajo como psicopedagoga, sino como profesora de inglés. Esto se debe a que antes de iniciar mi carrera, ya tenía un título como profesora de inglés. Trabajé como profesora de inglés en primaria y nivel inicial mientras estudiaba", recordó.

Más allá de la búsqueda de una aventura, tuvieron otra razón para intentar instalarse en otro país. "La situación económica en Argentina nos llevó a considerar un cambio. Lucas tenía la ciudadanía española, y las condiciones para los médicos residentes en España eran mucho mejores que en Argentina. Esto, junto con la perspectiva de obtener un título europeo, nos impulsó a tomar la decisión de mudarnos", confesó la joven.

Adaptarse a una nueva cultura

Si bien siempre se cree que adaptarse a España es sencillo para los argentinos, la realidad no es siempre así. "Al principio, enfrentamos desafíos significativos, especialmente en la adaptación social. Las reglas sociales en España son diferentes, y comprender el código social fue un desafío. Pero con el tiempo, comenzamos a sentirnos más cómodos y a entender mejor la sociedad".

Tras mucha burocracia, pudieron agrandar la familia y adoptar a un perrito.

Mercedes es proteccionista de animales desde muy chica y aseguró que en la relación con las mascotas encontró grandes diferencias. Queríamos adoptar un perro y acá tienen muchísimas reglas. Es como que al principio eso fue duro. Una vez que ya pudimos adoptar el perro, salíamos a la calle y ahí empezamos como a conocer un poco cómo es la sociedad".

Tips para los que estén pensando en emigrar

En un momento en el que muchos jóvenes, y no tan jóvenes, están sacando cuentas y sopesando ventajas y desventajas, Mercedes pensó en algunas cosas que le hubiese gustado saber antes de hacer las valijas.

"Es crucial ahorrar y tener un colchón económico para los primeros meses. También recomiendo investigar a fondo los trámites de documentación y tener el dinero suficiente para un pasaje para poder mantener la opción de regresar en caso de que sea necesario. Las condiciones de vida y trabajo en Europa pueden ser diferentes de lo que uno espera".

En relación a esto último, la joven destacó que fueron sus amistades españolas quienes los ayudaron a tomar un rumbo más favorable en el ámbito laboral. "Al principio, es posible que tengas que aceptar condiciones laborales menos favorables, pero con el tiempo, puedes mejorar tu situación. La persistencia y la disposición para aprender son clave. Fui niñera y después me conseguí una beca en Recursos Humanos. Mientras escribía la tesis y me salían los papeles, estuve trabajando en selección de personal de una empresa". Lucas y Mercedes formaron una familia de cuatro gracias a sus mascotas.

Algo que les ayudó mucho con el desarraigo fue el traerse a su mascota. "Traje a mi gata conmigo, y aunque había desafíos burocráticos, no me arrepiento. Tener a mi mascota aquí me da tranquilidad y alegría", aseguró.

A pesar de los desafíos, Mercedes y su esposo están satisfechos con su decisión. "Vivir en España ha sido una experiencia enriquecedora. Hemos viajado y explorado muchas partes del país, y aunque al principio fue difícil, ahora nos sentimos como en casa. Hay que estar preparados y adaptarse a una nueva forma de vida. Nosotros lo logramos y estamos felices de la decisión que tomamos", concluyó Mercedes.