En San Juan, los medicamentos aumentaron alrededor del 25%

jueves, 24 de agosto de 2023 23:19

La inestabilidad económica y el alza del dólar, en estas últimas semanas, repercutió en diferentes sectores y uno de ellos fue el rubro farmacéutico. Tras las PASO, el aumento que se registró en el costo de los medicamentos rondó aproximadamente el 24,5% al 25%, promedio.

"El tema del medicamento tiene la particularidad que está atado al dólar oficial", subrayó Carlos Otto, presidente de la Asociación Propietarios de Farmacias de San Juan a Diario La Provincia SJ, e indicó que los precios habían estado congelados hasta el 31 de julio y sufrieron un aumento tras la devaluación. Ante este panorama, se formalizó un nuevo acuerdo de precios que estará vigente hasta octubre, donde se aumentará el 5% en septiembre y 5% en octubre.

Hasta el momento el aumento fue del 25% en general en todos los medicamentos, tanto en los estacionales como en los de tratamiento y los de alto costo. "Con respecto al precio, las farmacias no modifican ese precio, el que tienen que facturar es el que aparece publicado en el manual de farmacéuticos", aclaró.

Relación con las Obras Sociales

En cuanto al tema de obras sociales en San Juan, Otto explicó que es muy compleja la situación de las farmacias con las formas de pago. "Las farmacias que no terminan de cobrar mayo de la Obra Social Provincia, todo junio, julio y agosto. Eso hace que estemos hablando prácticamente de un 35% de diferencia entre el precio en que vendió y en el cual debería reponer esa deuda que va a cobrar ahora", detalló. También, remarcó que si bien, PAMI modificó sus precios lo hizo de una forma no proporcional al aumento que realmente sufrió el medicamento. "Se generó una brecha de casi el 50% o más en algunos productos entre lo que vale el medicamento al público y para un afiliado de PAMI. Esta mezcla de circunstancias más la propia inflación que viven las farmacias hace que no esté cerrando la ecuación económica y este el sector en crisis", contó.

Ante este escenario, el presidente de la Asociación Propietarios de Farmacias de San Juan comentó que están analizando alternativas para poder mantener la actividad del sector. "Estamos analizando alternativas", expresó. El profesional enumeró algunas de las alternativas en las que piensan trabajar; buscarán mayor financiación, tratarán de que vuelva aumentar el precio de PAMI, entre otras. "Cuestiones que tienen que ver con arreglar los elementos financieros", sostuvo.

En cuanto a los medios de pagos que más utilizan los sanjuaninos para comprar medicamentos, Otto destacó que predomina Mercado Pago, y el QR se está imponiendo ampliamente sobre el efectivo. También, comentó que no registraron faltantes y se viene comportando linealmente.

Por otro lado, Mauricio Barceló, presidente del Colegio de Farmacéuticos de San Juan remarcó a este medio que los aumentos han tenido un impacto directo en la relación con las obras sociales. En un cálculo que realizaron en la Confederación Farmacéutica Argentina, se llegó a la conclusión que el aumento registrado fue del 24,5%, en promedio.

"Eso trae un impacto en las farmacias porque las obras sociales, al aumentar el medicamento tienen que pagar más y ahí comienzan los atrasos en los pagos y demás", detalló Barceló destacando que en base a esto, la obra social que más preocupaba era PAMI, ya que es la que más volumen tiene en todo el país.

"Las autoridades farmacéuticas nacionales llegaron a un acuerdo con PAMI en un mejoramiento en el convenio, adecuándose a los nuevos precios y que las farmacias puedan recibir tranquilamente la receta que se les va a pagar como corresponde", subrayó.

Este convenio durará hasta el 31 de marzo y nuevamente deberán reunirse para conocer las nuevas medidas económicas y el nuevo convenio de PAMI.

En cuanto a la situación con Obra Social Provincia, es estable. "Hay que destacar que para atender PAMI, OSP o cualquier otra obra social, las farmacias tienen que dejar de ganar un porcentaje", contó.

Además, detalló que "en San Juan para atender PAMI se cobra un 9% promedio menos". "Se debe relegar algo de la ganancia para poder recibirla. En la Obra Social Provincia es del 10%. Es una condición que te ponen todas las obras sociales, prepagas, con todas tienen distintos porcentajes "Las farmacias hacen un esfuerzo", explicó.