Cierra una mostera en San Martín que tenía más de 20 años: "el dueño se cansó de lo que pasa en la Argentina"

jueves, 24 de agosto de 2023 12:05

Una mostera que tiene más de 20 años en la provincia y que está ubicada en San Martín decidió cerrar sus puertas. Se trata de la empresa Jugos y Vinos Andinos que hace 15 años fue adquirida a Peñaflor por un propietario japonés. Según indicó Gustavo León, Secretario General del gremio SOEVA, desde marzo ya no producía más y ahora se tuvo una reunión con todos los empleados para confirmar el cierre.

"Es un solo dueño el de la empresa y tomó la determinación de cerrar las puertas de la mostera. Se va de la Argentina porque dice que se cansó del país", explicó el sindicalista en radio Estación Claridad y señaló que a los trabajadores les va a pagar el 100% de la indemnización, "todo como corresponde para dejar bien en orden e irse del país".

La mostera cuenta con 35 trabajadores dentro del convenio colectivo de trabajo y por afuera tiene 15 más. En total son 50 familias que desde septiembre quedarán formalmente desvinculados de la empresa.

"Las que están dentro del convenio 8589, que es el convenio de bodegas, son del departamento de San Martín. Los que están por fuera del convenio son muchos de otros lados. Por ejemplo, el gerente de recursos es de Buenos Aires y el enólogo es mendocino", explicó.

León indicó que esta empresa esta radicada en San Martín desde hace más de 20 años. En sus inicios el actual propietario tenía una sociedad con Peñaflor. Luego, hace 15 años, le compró las acciones a Peñaflor y el japonés quedó como único dueño.

"Acabo de hablar con el abogado y dijo que no se puede hacer nada. Si los despidos son sin causa y tienen el 100% de la indemnización en mano, no se puede hacer nada. Todavía los empleados no reciben los telegramas pero en el transcurso de hoy lo van a recibir. Ya se llamó a todos los trabajadores a una reunión privada con la gerencia", detalló.

Finalmente explicó que el actual dueño informó que van a pagar todo el mes de agosto como si los empleados lo estuvieran trabajando y a eso se le agregará la indemnización y el proporcional a las vacaciones.

"El dueño dijo 'no invertimos más en Argentina y nos retiramos para buscar nuevos horizontes'", aseguró el referente sindical.

Según indica la página oficial de la empresa, Kataoka & Co., Ltd. comenzó a principios de la década de 1970 importando a Japón jugo de uva concentrado de Argentina. En 1997 se finaliza la construcción de la nueva planta de producción de jugo de uva concentrado y comienza a suministrar exclusivamente a Kataoka & Co., Ltd. para el mercado japonés.

En el 2007 nació Jugos y Vinos Andinos, una nueva empresa conjunta entre Kataoka & Co., Ltd. de Japón y un importante grupo de bodegas en Argentina. En el 2018 - Kataoka & Co., Ltd. adquirió la totalidad del paquete accionario de Jugos y Vinos Andinos.