IPV confirmó que sorteará más de 1600 casas en San Juan: en qué departamentos están

Tal como se había anunciado, IPV sorteará 1673 casas que están próximas a terminarse en esperados barrios ubicados tanto en Gran San Juan, como alrededores y departamentos más alejados.

De acuerdo a lo que se detalló en el Boletín Oficial, las casas son parte de 17 barrios según este detalle:

-Los Molinos, en Capital: 258 casas

-Los Surcos, en Chimbas: 112 casas

-Las Tres Marías, en Chimbas: 59 casas

-La Jarilla, en Rawson: 49 casas

-Valle Grande Norte, en Rawson: 35 casas

-Villicum, en Albardón: 137 casas

-José Segovia/ Malvinas nos une, en Angaco: 187 casas

-El Algarrobo, en Caucete: 204 casas

-Zonda Conjunto 2- ampliación: 25 casas

-Tehuel, en 25 de Mayo: 175 casas

-Solares del Sur, en Sarmiento: 100 casas

-El Puerto, en Calingasta: 58 casas

-Ampliación Valle Norte, en Valle Fértil: 74 casas

-Las Lomas, en Iglesia: 40 casas

-Puente Verde, en Iglesia: 44 casas

-Cuesta del Viento- ampliación, en Iglesia: 33 casas

-Los Trigales, en Jáchal: 83 casas

De acuerdo a lo definido por IPV, se abrirá una próxima postulación pública a través de la página web de su organismo y los interesados deberán inscribirse en un complejo. Es preciso que estén inscriptos en IPV o empadronados y para cada barrio, el sorteo tomará en cuenta la escala de antigüedad en el padrón, si el postulante tiene una discapacidad o es parte de las fuerzas de seguridad.

"Es necesario que las personas se inscriban para los sorteos. Si no optan por un barrio, no van a ingresar automáticamente. Hemos tenido quejas que llevan más de 20 o 30 años en el organismo pero no se postulan por la página Web", expresó anteriormente el director de IPV, Marcelo Yornet, a Diario La Provincia SJ.

Sobre los sorteos, marcó que se harán en la sala de la Caja de Acción Social, serán televisados, y "se organizarán en, al menos 2 días, por la cantidad de casas". Una vez que se definan los preadjudicatarios, por el azar, deberán presentar la documentación que acredite que cumplen requisitos como no ser propietario de otra vivienda o terreno y tener capacidad de pago de las cuotas en el grupo familiar.

Mientras que los barrios que irán a sorteos están próximos a su final de obra: "lo que haremos es dejar los adjudicatarios listos para que reciban sus llaves en poco tiempo más. Con ello, se evitan usurpaciones de casas o que haya que contratar seguridad para vigilancia de los barrios ante el temor que hagan daño o intenten ocuparlas", había resaltado Yornet.