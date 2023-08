Incendios en San Juan: labraron actas por presuntos descuidos que generaron importantes daños

martes, 22 de agosto de 2023 10:20

A lo largo de tres días, Bomberos de la Policía de San Juan, con apoyo de Bomberos voluntarios, Protección Civil y municipios, trabajaron en más de 140 incendios que se extendieron por el viento Zonda pero no fueron causados por el fenómeno. En ello, situaciones de descuido y algunas que se presumen intencionales generaron las llamas.

"Este lunes se labraron 6 actas contravencionales, a cargo de Policía Ecológica, por presuntas responsabilidades. Se realizaron en San Martín, Albardón, Pocito y Caucete", adelantó el jefe de Bomberos, Armando Ruarte a Diario La Provincia SJ. Si bien no contaba con el detalle de lo expuesto, resaltó que "muchas veces, el fuego se origina por un mal manejo ya sea que hubo brasas de un horno o un parrillero que no se apagaron o se quiso limpiar un terreno con el fuego y todo se descontroló. En Jáchal, por ejemplo, un vecino horneó pan y no apagó las brasas. Las chispas fueron arrastradas por el viento y se afectó a tres fincas".

"De acuerdo a los datos que releva, se actúa y sobre todo en los incendios en zonas urbanas o con población cercana que estuvo en riesgo o afectada. Buscaron testimonios y muchas veces, son los vecinos los que aportan voluntariamente esa información. El juez de Faltas interviniente define los pasos a seguir y la persona fue notificada, con derecho a realizar su descargo", marcó.

Sobre el trabajo encarado, "en Jáchal, Caucete, Zonda y Pocito, por ejemplo, tuvimos mucha actividad e hicimos evacuaciones preventivas de viviendas para proteger a las familias. Hubo caída de ramas y postes y cortes de servicios y se trabajó en cada situación de la mejor manera posible".

En ello reflexionó que "hubo momentos en los que tuvimos muchos requerimientos, por lo que en algunos puntos no llegamos con prontitud porque no podíamos dejar sin extinguir las llamas en un lugar para ir a otros. Hoy por hoy, podemos decir que no hay focos activos sino que se hacen trabajos de enfriamiento en algunas zonas.