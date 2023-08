Estaciones de Servicio en San Juan advierten que podrían cerrar en la noche para reducir costos

martes, 22 de agosto de 2023 22:07

Reducir costos en un escenario económico complejo. Eso es lo que por estas horas analizan los propietarios de estaciones de servicio de San Juan que están nucleados en la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA). Analía Salguero, titular de la Cámara de Expendedores de la provincia, explicó que la medida no es de fuerza sino por necesidad ante el complejo contexto.

"La Secretaría de Comercio se va a reunir con la Cámara Nacional para atender los pedidos. Estamos a la espera y de lo que resulta de la reunión. Se les va a pedir una serie de cosas para que acompañen las medidas que tomó el ministerio de Economía", explicó Salguero a Diario La Provincia SJ.

Tras conocerse el acuerdo de Precios entre las petroleras y el Gobierno con un ajuste de 12,5% en agosto y el congelamiento del precio hasta octubre, las estaciones salieron a rechazar las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional por considerar que tornan inviables el negocio y los condena a la ruina.

Frente a esto, Analía Salguero explicó que en San Juan el "sector no puede hacer frente" a la situación que plantea el Gobierno Nacional pero además no puede salir a poner el hombro "y ayudar al gobierno" porque se está "perjudicando" a los estacioneros. "Se hizo un congelamiento hasta octubre cuando la inflación no se va congelar, las paritarias no se van a congelar. Se genera una situación de crisis", alertó.

Ante este escenario aclaró que uno de los planes es, "en un principio, cerrar en la noche para reducir costos". De esta forma se achica el monto destinado a horas extras y otros servicios nocturnos. Pero si esto no alcanza no descarta en "una segunda etapa reducir el personal". Todo esto "no es una medida de fuerza sino una medida del sector para poder disminuir los costos".



En San Juan hay alrededor de 800 empleados nucleados en el sector, de los cuales en el turno nocturno trabajan en cada estación alrededor de 2 o 3 empleados.