Comercio en San Juan: advierten un aumento de los empleos cortos y en negro

lunes, 21 de agosto de 2023 09:45

Trabajos cortos y en negro, al margen 100% de la ley. Así es el panorama que atraviesa últimamente quienes quieren incorporarse al mundo laboral en el comercio de San Juan. Desde el Sindicato Empleados de Comercio destacaron que los controles son permanente pero en un contexto de inestabilidad social y económica, se va produciendo este cambio en la forma de contratar.

"Lo que está sucediendo es que los empleos en negro se acrecientan. Como hay un periodo de prueba de 90 días, ese periodo que en algún tiempo se pasaba con un contrato de 90 días de forma legal y formal, se ha ido transformando a periodo en negro", explicó Mirna Moral a Diario La Provincia SJ.

Luego indicó que "se vulneran los derechos porque deben rendir más para tratar de que los dejen en el lugar de trabajo y aceptan otras condiciones porque no les quedan alternativas". "Tienen un ingreso, en negro pero lo tiene. Ni siquiera es la mitad de lo que corresponde", agregó la secretaria general del SEC.

Hoy el empleado de comercio tiene un sueldo superior a 200 mil pesos por una jornada laboral de 8 horas. Sin embargo los empleados están trabajando por la mitad de ese sueldo, muchos de ellos porque son jóvenes. "Viven con los padres, colaboran en la casa pero no llevan ellos la casa. Son cambios de generación que se producen en el comercio porque ellos son menos costoso que los que llevan cantidad de años acumulados", aclaró.

Pese a este escenario, no se han registrado grandes despidos o cierres de locales comerciales grandes. "Los despidos que hay son los de forma permanente. No han aumentado en este trimestre sino que son los que normalmente tenemos a esta altura del año. El comercio permanentemente tiene cambios. No hemos tenido una ola o empresa en particular que haya despedido una cantidad de personas que nos haya alarmado. Son despidos acordados o de muchos años trabajando en el lugar, que insume un sueldo más grande", explicó.

PARITARIA

Desde el SEC aclararon que "hay incertidumbre en el sector pero por lo que va a pasar", por eso es que desde la FAECYT han convocado para sentarse a conversar un nuevo aumento salarial con el sector que nuclea a la patronal. "Las paritarias eran a septiembre pero la devaluación nos afecta a todos. La remarcación es de forma permanente no sólo con mercadería", explicó Mirna Moral quien subrayó que "por la devaluación de la moneda iban a comenzar a reunirse para ver cómo aumenta el salario".

La última paritaria había fijado un periodo de 90 días, hasta septiembre incluido pero se reunirán antes "porque son conversaciones arduas, difíciles". "La última vez se reunieron por más de un mes para acordar el monto que tenemos ahora", explicó.