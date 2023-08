Estudiar Indumentaria e ir a la universidad a los 40: los sueños cumplidos de dos mamás sanjuaninas

domingo, 20 de agosto de 2023 10:22

Coser y crear son parte de su vocación. Y si bien nunca pensaron que podría concretarse, no perdieron la oportunidad. Carina y Flavia son dos alumnas de la Diplomatura en Procesos productivos de Indumentaria, que se dicta en la Facultad de Arquitectura de la UNSJ, y son testimonio de que para estudiar y emprender no hay edad.

A Carina Oro le brillan los ojos al destacar que el amor por la moda viene por el lado de su mamá. Creció viéndola coser y ahora, ella logró consolidar el propio en su barrio.

Carina Oro aprendió el oficio de su mamá. Hoy es estudiante de la diplomatura universitaria.

“Mi mamá vivía cosiendo en la máquina a pedal Singer que todavía conservo en casa. Siento que me inspiró su ejemplo. También me llevaba al taller en el que trabajaba y empecé a aprender. Por mamá, abrazo esta profesión y todo lo que sé”, resaltó entre moldes de creaciones que pronto serán prendas.

Llegó a la Diplomatura por un aviso en Instagram: “me anoté y yo quería hacer el curso. Quería aprender más y crecer desde la base que me dio mi mamá. Además, en la pandemia puse en colaboración, un taller de costura en mi casa en Chimbas y tengo máquinas. Una hermana y una prima fueron mi apoyo y me ayudaban; la que cosía era yo”.

Carina logró consolidar su taller de costura y sueña con crecer aún más.

Hizo desde manteles, cortinas y sábanas y después, para fechas especiales como el día del Niño dieron vida a trajes y disfraces. “En la puerta de mi casa poníamos el mesón y sentí que desarrollé mi marca. Ahora sigo sola porque las chicas tienen sus trabajos y ya me hice conocida. E incluso pude sumar dos chicas y compré más máquinas y vamos de a poco”, contó orgullosa.

Carina, además, sigue extendiendo el amor por el diseño de indumentaria y la costura ya que agregó orgullosa que su hija de 15 años quiere seguir sus pasos. “Siempre quise estudiar. Y pasé de tener la máquina de coser en la cocina a que esté en el saloncito de mi taller. Hago batas para clínicas y tengo épocas de mucho trabajo. Acá aprendí moldería y me encanta. Antes, compraba PDF de moldes, los cortaba y armaba prendas pero ahora con la profesora Daniela aprendí a crear. Esto es genial”, dijo entusiasmada.

Resaltó el “amor y la paciencia” que tienen Francisco Zito y Daniela Ortega que se dedican a cada uno de sus alumnos. “Me encantan cómo enseñan e incluso son generosos de responder mensajes cuando tengo dudas en un trabajo. Están al pendiente de nosotros”, confiesa.

Y las lágrimas de emoción asoman cuando reconoce que está orgullosa de ir a la universidad. “Tengo dos hijos de 18 y 15 años que son mis grandes compañeros y aliados. Cuando les dije “chicos, empiezo la universidad”, explotaban de felicidad”, contó

Para Flavia Roldán (48), "no tenía formación previa pero la pasión por crear indumentaria es de familia y la abrazo con mi hermana. En mi familia, desde abuelas a las tías se dedicaban a coser y nosotras sabíamos que teníamos que seguir ese camino. Nos gusta mucho”, contó a Diario La Provincia SJ mientras muestra que trabaja en la moldería de un corpiño base de indumento superior. Luego, llegarán las mangas y proyecciones para hacer camperas, sacos y blazers. Flavia Roldán cumple un sueño que comparte con su hermana.

Contó que entre ambas compraron una máquina de coser y gracias a la formación que ofrece la diplomatura, ya empezó a dar puntadas. "Vimos en la página de la UNSJ que se abría la diplomatura. Mi hija me inscribió y gracias a Dios, salí seleccionada entre las muchas personas que se anotaron"

Flavia sintió que había llegado su momento de crecer en lo profesional. Con el apoyo de sus hijos, uno por terminar la Secundaria y otra joven en la universidad, resaltó que "ahora puedo estudiar. Cuando los hijos son chicos, la situación es otra. Ahora tengo tiempo para dedicarme a estudiar y me sorprendió lo que nos enseñan en moldería. Me pareció muy bonito y tiene muchos números y medidas que tienen que ser muy exactas. Eso me gusta mucho".

Acerca de lo que quiere hacer una vez finalizada la Diplomatura, destacó que lo primero es cubrir necesidades puntuales en su familia. "Para mis parientes que tienen sobrepeso, nunca hay talles o la confección no es precisa. Ni tampoco hay variedad de colores y por eso, lo que quiero hacer es confeccionarles ropa bonita", marcó.

Flavia nunca perdió su objetivo de vista, pese a que mucho tiempo "vio pasar" las convocatorias para estudiar Indumentaria. "No tenía tiempo ni podía dedicarme a pleno, por mi familia. Ahora, que mis hijos son más independientes es mi momento", sentenció. Ahora, alienta a su hermana a que, cuando pueda, también se forme: "tiene a sus hijos chicos y llegará su oportunidad. Me alienta muchísimo: "¡bien, hermana!", me dice. Me incentiva porque era un poco miedosa pero dí el paso. Algunas creaciones me van saliendo porque la práctica permanente hace que las manos sean más ágiles”. Le gusta lo que aprende en Moldería y quiere confeccionar "ropa bonita" en talles especiales.

Acerca del grupo, resaltó que “hay chicas que tienen experiencia y trabajan; otras como yo, no tanta pero comparten explicaciones. Me ayudan y son generosas y dispuestas. Siempre hay algo para aprender”.

Y dedicó un párrafo aparte para el coordinador de la Diplomatura, Francisco Zito: “¿quién no soñaba con que nos hiciera el vestido de egresadas o de novia? Es una oportunidad inmensa”. Y sobre Daniela Ortega, docente, marcó que: “no conocía la moldería y ella es divina. Tanto la profe como Francisco son muy humanos y cercanos a nosotros; nos muestran experiencias y emociones y generan un ambiente muy bonito”.

Flavia alentó a los sanjuaninos que quieran estudiar la Diplomatura porque “no hay edad para aprender. Acá compartimos con chicas de 20 y de más de 50. Esta formación es necesaria y hay que intentar y avanzar”.