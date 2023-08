Cecilia y Antonella, las hermanas sanjuaninas que tejen un mundo de juegos para los más chiquitos

domingo, 20 de agosto de 2023 17:00

Tejer significa entrelazar hilos o fibras, mecánicamente o a mano, para formar un producto determinado. Es una práctica milenaria que por años se transmitió a través de las generaciones y que casi siempre estuvo a cargo de las abuelas o las propias madres, quienes con amor y mucha paciencia enseñaron diferentes puntos con agujas y lanas.

De esa forma aprendieron Cecilia y Antonella, dos jóvenes hermanas sanjuaninas que viven en Rawson y que, a diario, entrelazan no sólo los vínculos familiares que las une cada vez más a sus antepasados, sino también decenas de tipos de hilos y lanas, algunas más suaves que otras, para crear un mundo de ensueño con miles de tipos de formas para los más chiquitos.

Las jóvenes tienen el emprendimiento "Lana Hermana", a través del cual tejen muñecos llamados "amigurumis" y enamoran con su estilo. "Nos enseñaron a tejer a crochet, al principio buscamos revistas e intentamos armar muñecos, pero como no entendíamos cómo hacerlo, fue un camino de seguir intentando. Le regalamos a una amiga un perrito, ella tiene una peluquería y ahí todos lo vieron y nos empezaron a preguntar, luego nos encargaron ovejitas y nos animamos. Ceci tejía y yo los unía y bordaba", comenzó contando Antonella Ormeño a Diario La Provincia SJ.

Rodeadas de diferentes tipos de lanas, agujas y un sinfín de productos en la casa como manteles y posa vasos, para las hermanas aquél fue un camino de aprendizaje mutuo que desde hace siete años hasta las actualidad las llevó a lograr una técnica impecable a través de diferentes patrones, con los que no sólo han sabido crear formas de animalitos sino también personas y hasta personajes conocidos a nivel mundial.

Superhéroes como Spiderman, villanos de películas como la tenebrosa Harley Quinn, todos los integrantes de la banda BTS y personas de cuentos de hadas como el famoso Ratón Pérez, Alicia en el País de las Maravillas y el entrañable Harry Potter son sólo una pequeña parte de las creaciones tejidas de las sanjuaninas.

"Todo iba de boca en boca y desde ahí no hubo un momento que no tuviéramos pedidos. Ahora vemos muñecos que hace años atrás hicimos y no nos gusta porque pensamos 'podríamos haberlos hecho mejor', pero da cuenta de un crecimiento", reflexionaron mientras iniciaban el tejido de un nuevo personaje.

Antonella estudia para maestra de primaria y trabaja como secretaria, mientras que Cecilia trabaja en una reconocida fábrica de alimentos. Pese a sus obligaciones, ambas dedican todo su tiempo libre al tejido ya que, más allá de los pedidos que reciben a diario, es una actividad que les apasiona y les permite entrar a un mundo que disfrutan al ciento por ciento. Por eso, para este Día de las Infancias, el trabajo aumentó y la creatividad en ellas también.

"Hay cosas que llevan patrón y se puede hacer y otras que se hacen 'a ojo' y por eso nos vamos organizando, una hace una cosa y la otra, otra. Con Ceci somos muy unidas, para nosotras dos tejer es nuestro mundo, no nos vemos sin hacer esto, pensamos que cuando ya no vendamos o no nos hagan más pedidos, vamos a seguir tejiendo, porque lo amamos", indicó Anto.

Mientras que Cecilia agregó: "No encontramos un gran capital en esto, pero le ponemos todo lo que es necesario y lo mejor porque es para niños, nos hemos enterado de muchas cosas que nos cuentan. Es muy significativo, una nena que no podía dormir porque se le había perdido la ovejita que le hicimos, lo tienen de apego y es algo que se mantiene por años".

"Para nosotras es mucho, no tenemos hijos pero sí vemos cómo hacen felices a los hijos de otras personas, es muy fuerte", añadió con emoción. En ese marco, con el amor que las caracteriza, la pasión y el compromiso con los clientes que las lleva a ser cuidadosas hasta en el mínimo detalle, las jóvenes se ilusionan con seguir siendo artistas del tejido.

"La familia siempre está emocionada y nos apoya, y nuestros otros dos hermanos son los primeros en ser críticos y decirnos 'esto salió bien o esto salió mal'. Siempre pensamos que si no vendiéramos seríamos una casa llena de muñecos porque los haríamos igual, no podemos dejar de hacerlo, no es un trabajo, es algo que amamos", reveló Cecilia.

En fechas como la de hoy, cumpleaños especiales, Navidades y otras tantas, Cecilia y Antonella aumentan su creatividad, con o sin patrones, y sueñan con "llegar a viejitas" teniendo una casa propia de venta de todos sus amigurumis.

"Nos imaginamos teniendo un local llenos de muñecos donde vengan a comprarlos o a aprender a hacerlos, porque hay muchas cosas que no se saben y podríamos enseñarlos. No tenemos un título pero sí tenemos todo el conocimiento, de muñecos sabemos y nos gustaría llegar a eso", cerraron.