"Voy a volver con todo": Joaquín avanza, aferrado a sus sueños, para recibir la médula de su hermano

viernes, 18 de agosto de 2023 15:59

Con una sonrisa enorme y con todas las ganas de vencer este "partido". Así salió Joaquín Santander del hospital Guillermo Rawson. El adolescente de 15 años, que juega en la quinta división de Sportivo Desamparados, caminó por el pasillo del nosocomio con la esperanza de vencer la leucemia y con toda las ganas puestas en volver a jugar a la cancha.

El joven fue diagnosticado con leucemia en agosto del 2022 y a un año de aquel día tuvo que someterse a numerosos estudios porque la enfermedad no se fue. "Hizo el tratamiento y se frenó la enfermedad. Ahora en julio se volvió a despertar el cáncer y por eso hay que hacerle un trasplante de médula. Se hicieron estudios y su hermanito es compatible", explicó su mamá Pamela a Diario La Provincia SJ.

Joaquín tiene dos hermanos menores y uno de ellos será el que le done la médula para combatir la leucemia. Thiago tiene 11 años y no dudó en apostar todo para salvar a su hermano. Ahora están esperando para viajar a Rosario donde le van a hacer el trasplante de médula. Para ello están recaudando fondos y juntando todos los papeles para poder viaje. Precisamente por este motivo es que se inició una campaña solidaria que ya movilizó a toda la familia de Sportivo Desamparados y de la que él está muy agradecido.

Con la voz firme y la emoción que se percibe, Joaquín aseguró que se recuperará de esta enfermedad y volverá a la cancha. "Estoy muy agradecido con la gente que me está ayudando. Eso es lo primero. Soy de Desamparados y con Desamparados voy a debutar", expresó. Ellos me dieron una beca cuando estaba en séptima y ahora estoy en quinta", contó y agregó: "Mi sueño es llegar a Primera División y es lo mejor que me puede pasar. Cuando juego por mis colores, siento mucho amor y pasión por el club. Por eso estoy siempre muy agradecido a los profes y al cuerpo técnico del club".

Toda la familia del Vibora no dudó en sumarse a la campaña solidaria que lanzó el equipo de profesores a través de las redes sociales. La repercusión fue muy grande y en pocos días se hizo viral. Desde el entorno aseguraron que es un "un chico muy educado, de muy buen corazón", lo que hizo que nadie dudara en colaborar.

"Ahora estoy de parte médico por un tiempito. Pero voy a volver con todo. Quiero que me esperen mis compañeros. Todo esto va a pasar y se va a dar una excelente etapa para todos", agregó Joaquín quien le gustaría terminar la escuela y estudiar para trabajar en el campo de la salud. "Tengo un propósito grande que me dio Dios que es ser enfermero. Voy a cumplir mi sueño y mi propósito que es ayudar a las personas", agregó.

El 19 de agosto del 2022, Joaquín recibió la confirmación del diagnóstico de leucemia. Fue justo para el día de su cumpleaños. Su madre recuerda que no se manifestó la enfermedad sino que pudo ser detectada gracias a la cartilla médica. "Ahí salió que tenía problemas en la sangre y haciendo los estudios se diagnostica. Cumplió su bloque de quimio y tratamiento y se le durmió el cáncer. Todos los meses fuimos al control y salía bien pero en julio ya nos dijeron que tenía las plaquetas bajas. Se hicieron nuevos estudios y nos dijeron que hay que hacerle trasplante", finalizó Pamela.

Ahora él tiene todos los sueños y expectativas puestas en Thiago. "Mi hermano va a triunfar en la vida porque con 11 años me va a salvar la vida", finalizó Joaquín.

Quienes quieran ayudarlo podrán hacerlo a través de la cuenta de Mercado Pago creada por la profesora de Joaquín. El Alias es anacarolina4 o el celular 264 499 4947.