Preocupante: la situación hídrica actual en San Juan se compara a la peor de la historia, la del 2021-2022

viernes, 18 de agosto de 2023 14:12

Negativo. Así viene siendo el pronóstico hídrico en San Juan tras meses sin nevadas que permitan acumular en alta montaña. Así lo confirmó Ramiro Cascón, secretario de Agua y Energía de la provincia quien destacó que "la reserva y cantidad de nieve caída es baja".

"Estamos aguardando nuevas nevadas pero tampoco podemos dar por hecho un pronóstico que por ahí se anuncia y no se confirma. Hasta que no esté la nieve caída no podemos cantar victoria", comenzó explicando Cascón a Diario La Provincia SJ e indicó que hay anuncios de nevadas importantes pero "son modelos de proyección que no son muchas veces acertados. No podemos dar por cierto hasta que no se verifique".

Hace 10 días hubo una importante nevada con un frente que afectó la zona norte de Jáchal, con una buena cobertura de área pero con poca altura, lo que no perduró en el tiempo y por ende no tuvo el efecto deseado.

"Si cerrara ahora el pronóstico estaría muy similar al ciclo 2021 y 2022 que fue el más bajo de la historia. Estamos bajos. Hay

para recuperar en septiembre y octubre", explicó subrayando que con el pronostico del fenómeno del Niño estaba la esperanza de revertir pero la corriente se dio más bien en el sur del país donde hubo más bien lluvias que nevadas.

"El panorama es incierto. Generalmente el pronóstico se elabora en septiembre, se hace el vuelo y se termina pero por ahora no hay nada fijo", finalizó subrayando que varias estaciones hoy están en cero de nieve.

El último informe de altura de nieve, difundido el pasado 15 de agosto, da cuenta que el acumulado es muy bajo. Según lo recabado con las estaciones nivometeorológicas ubicadas en cordillera, las estaciones Del Carmen, Patos Norte, Pachón y Corrales de Alambre están en cero centímetros.

La de Calderón contaba con 20 centímetros al 8 de agosto pero una semana después había descendido a 10 centímetros. La única que cuenta con nieve y se mantenía era Teatinos con 30 centímetros.