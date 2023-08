Fisiokinésicos de San Juan pidieron a las obras sociales mejorar el pago de las prestaciones

viernes, 18 de agosto de 2023 08:14

El Colegio Fisiokenésico de San Juan reclamó a las obras sociales que mejoren las condiciones de pago en un contexto en el que la inflación golpea. Marianela Soria, representante de dicha entidad, destacó que no buscan el paro de actividades ni dejar de atender a los afiliados pero sí buscan la reconsideración de los copagos para hacer frente a la situación.

"No somos diferente a lo que le pasa a todo el mundo. La inflación nos complica a todos. Lo que percibimos de las obras sociales no llega a cubrir los gastos en el consultorio y se nos está complicando como a cualquier sector de la salud", explicó en radio Sarmiento.

Luego indicó que no se pueden "solventar los gastos" y es por eso que no sólo apelan al diálogo con las obras sociales sino también se están poniendo "más ajustados porque no llegan a cubrir" lo que necesitan. "Lo que percibimos de los honorarios es a los 60 a 90 días. La idea del colegio es percibir los copagos para que el afiliado cubra lo que la obra social no está abonando", puntualizó.

Ahora la idea del colegio es sumarse a otras entidades para "plantear el problema en forma conjunta" para ello están teniendo reuniones de equipos de trabajo. "Ayer enviamos un comunicado pidiendo aumento dada la situación actual y comunicando el copago. En algunas obras sociales tuvimos respuestas y estamos negociando", aseguró.

Finalmente señaló que se espera respuesta de todas las obras sociales y se está abierto a la negociación. "No hemos hablado cortar el servicio", aclaró finalizando que lo que se busca es el "incremento de la obra social" porque "no logramos mantener lo básico" con lo que se paga actualmente.