Lotes de IPV para clase media: tras bajas de postulantes, cuándo se hará un nuevo sorteo

El programa "Suelo activo, sueño cumplido" dio la posibilidad a 930 sanjuaninos de seguir el camino para convertirse en preadjudicatarios de un lote con servicios y luego, de una casa de IPV en el barrio Valle del Sol, en Rawson. Sin embargo, tras el sorteo seguía una serie de requisitos por acreditar y como se estimaba, un porcentaje no calificó o desistió. Con ello, se viene un nuevo sorteo.

"Entre el 10 y el 11% de los postulantes sorteados no siguieron adelante por distintos motivos. Algunos se dieron cuenta antes de ser calificados que no cumplían los requisitos económicos. Concretamente, no podían acreditar el ingreso de 3 salarios mínimos, vitales y móviles en el grupo familiar y eso los dejaba fuera. En este programa, queríamos llegar a quienes pueden afrontar el pago del lote con el sistema de ahorro previo y luego, la construcción de la casa con un préstamo de operatoria individual. Esto implica que IPV cubre la mayoría de la obra pero no el 100%", explicó a Diario La Provincia SJ, el director de IPV, Marcelo Yornet.

Por otro lado, en el análisis de los sanjuaninos que resultaron sorteados surgieron más novedades. "La realidad económica de las familias es dinámica. Es por eso que hubo bajas voluntarias en una etapa previa a iniciar con el ahorro previo. Aún no inicia esa etapa".

Explicó que alrededor de 100 lotes irán nuevamente en sorteo, "estimativamente en noviembre para poder dejar ese grupo para analizar. Recurriremos a la base de datos de los inscriptos para el primer sorteo, tal como habíamos destacado meses atrás".

El programa

Se trata de una importante operatoria de vivienda para el sector de ingresos medios. El complejo contará con 930 lotes con servicios que estarán divididos en tres sectores:

Sector 1: 309 lotes

Sector 2: 302 lotes

Sector 3: 319 lotes

El barrio estará ubicado en el departamento de Rawson en la calle Chacabuco, entre Dr. Ortega y República del Líbano, frente al barrio Valle Grande y los lotes estarán dotados de los servicios de agua potable, energía eléctrica, gas y cloacas. También construirán veredas y realizarán la demarcación de las parcelas.

Una vez finalizadas las obras, el IPV busca que los beneficiarios puedan acceder a programas de asistencia financiera para la construcción de la vivienda. Este proyecto apunta a movilizar mano de obra local, pymes y trabajadores independientes de la construcción.

Durante el mes de febrero, el IPV realizó la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública N° 06/2021, para la obra de urbanización del Barrio. El presupuesto oficial de los trabajos es de $1.044.561.585,60 y será financiada por medio del “Plan Nacional De Suelo Urbano” del Programa Nacional De Producción de Suelo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación Argentina.