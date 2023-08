Capital inauguró la primera etapa de su Polo Cultural

miércoles, 16 de agosto de 2023 14:59

En un punto clave del eje Cívico-Cultural de la ciudad quedó inaugurado este miércoles la primera etapa del Polo Cultural Capital.

“Tuvimos que generar administrativamente todo un proceso para recuperar esto después de añares en el olvido, porque lo cierto es que todo este predio, toda la manzana está hace más de 10 años, a nombre del municipio de la ciudad de San Juan y se han ido recuperando por parcelas” comentó el intendente Emilio Baistrocchi.

“Los tangueros no tenían donde bailar, los artistas circenses no tenían donde ensayar, los trovadores no tenían un lugar para hacer lo suyo, entonces este lugar va a estar destinado a ello. Hemos cumplido, hemos recuperado 38 espacios como este, más de 20 hechos de cero, hemos generado una inusitada e inédita inversión en materia de obra pública en la capital, teniendo un lugar mucho mejor de lo que antes teníamos y como hoy lo tenemos” dijo el intendente.

En el acto de inauguración y recorrida acompañaron al jefe comunal el ministro de Minería Carlos Astudillo y la ministra de Turismo Claudia Grynszpan.

La intersección de Córdoba y Las Heras es neurálgica para todo el entorno compuesto por el Teatro del Bicentenario, Estación San Martín, Centro Cívico, Parque de Mayo, Parque Belgrano y el futuro Museo Palenteológico. Las parcelas están a nombre del municipio desde 2010 y en la gestión de Baistrocchi se logró acordar con parte de los ocupantes una salida pacífica. En esos 2.500 metros cuadrados se realizó una intervención fundamentalmente para sanear el suelo y construir un paseo, mejorando la casa de vieja data en el lugar. La intervención fue solventada con recursos del Fondo Especial para el Desarrollo Minero, Ley Nº 970-M.

El intendente Emilio Baistrocchi destacó la importancia de esta inauguración. “Por diversos factores, digo, no solamente es la intervención de un lugar muy céntrico que está dentro del eje cívico-cultural que tiene la provincia”. Del mismo modo valoró el trabajo realizado por el municipio, ya que este espacio “muestra cómo puede quedar un espacio público si es recuperado y si es afectado al uso público”.

Explicó las tareas realizadas, “es una arquitectura espejada a lo que es el centro cívico, a lo que es el Teatro del Bicentenario. Se sigue con la misma línea arquitectónica para tener algo armónico. Tendrá un uso que tiene mucho que ver con la cultura, con el arte, en ese momento recuerdo tanto tangueros, como artistas circenses, como diversos ámbitos del arte, nos pidieron en el marco del PEC que le demos ese uso a este predio, así que así va a ser. Con actividades que seguramente va a ser todos los días, va a ser permanente porque al haber diferentes prácticas”.

Fuente: Prensa Municipalidad de la Ciudad de San Juan