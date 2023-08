Tras la viralización de un "votante fantasma", habló la protagonista y brindó todos los detalles

martes, 15 de agosto de 2023 21:04

En las elecciones PASO de este domingo en toda el país, pero San Juan no pasó desapercibida por un particular detalle. Lo cierto es que Iris fue tendencia tras contar la experiencia que vivió con un "votante fantasma".

Luego, de la repercusión que logró a nivel nacional este momento, la mujer decidió hablar y contar en primer persona todos los detalles de lo que sucedió. "Voy a cerrar este ciclo y nunca más lo abriré", comenzó destacando la sanjuanina a los micrófonos de Telesol.

Luego, agregó que "mi hijo en España vio el video, también una amiga en Chile". Iris destacó que comenzó hace poco a incursionar en las redes sociales, pero todo es muy nuevo para ella. "La tecnología y yo no nos llevamos bien", resaltó la sanjuanina.

Más tarde, sumó que "el primero que me dijo lo que estaba pasando fue el hombre del Correo". En cuanto a la experiencia como presidenta de mesa, afirmó que es la décima primera vez que tiene este rol y jamás le sucedió algo de esta magnitud. "Con esto no creo que me llamen para las próximas elecciones", contó.

En cuanto a la experiencia que fue tendencia, detalló que "teníamos una fila de 20 personas, estaba haciendo mucho calor. Recibíamos y buscábamos gente, no pregunten la cara, porque no tengo ni idea de como era. Lo que sé es que se demoraba, en eso un señor nos dijo que nos fijáramos que estaba sucediendo con la persona, ya que se estaba demorando". Y remarcó que decidió esperar unos minutos para intervenir.

En ese momento, un fiscal la acompañó hasta el cuarto oscuro para determinar que estaba sucediendo. "Golpeamos la puerta y no contestaba nadie. Llamamos a los dos soldados para que abrieran y vean que estaba pasando. Abrieron y no había nadie", subrayó. Y remarcó que las personas que estaban haciendo la fila no la vieron salir. "Se fijaron bien y no encontraron nada", contó.

Se dirigió a buscar el documento para identificar a la mujer y no estaba en el lugar. "Lo busqué por todos lados y no estaba. Cuando hicimos el recuento de votos, contamos y estaba todo bien, no había nada diferente", explicó.

"Ella no salió, no estaba, todos la vieron cuando entró y recibió el sobre", sumó. Los testigos aseguraron que esto sucedió como lo relató Iris.