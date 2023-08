Repuestos para autos: el alza del dólar complica al sector y crecen faltantes de piezas claves en San Juan

martes, 15 de agosto de 2023 22:11

El escenario actual en el país es complejo y repercute en distintos rubros, uno de los que se vio más complicados fue el sector automotriz. La inestabilidad del dólar y la crisis de importación fueron los factores que influyeron, puntualmente. Referentes en el tema, con años de experiencias y conocimiento, destacaron que panorama es incierto y están expectantes con lo que pueda suceder en los próximos meses.

Oscar Vicentela de la Casa del Taxista remarcó a Diario La Provincia SJ que “estamos en un momento muy difícil. Cuál es la situación que se palpa en este momento, nosotros tenemos nuestros proveedores y están resguardando su capital. Por ello, hay una especulación en todos los aspectos”.

El referente en el tema destacó que mucha de la mercadería con la que trabaja es importada. “Nos están llegando a cuenta gota las cosas. Tenemos proveedores que al ser materias de importación deciden esperar, lo que es triste es que nos aprendemos nada de las últimas cosas que nos pasaron en estos últimos años”, remarcó.

Vicentela destacó que realizó una inversión para poder apostar al crecimiento, pero se ven en la obligación de resguardar sus propios capitales. “Esa es nuestra realidad, está muy complicado”, subrayó.

En cuanto a los faltantes que registraron, el hombre detalló que los repuestos que están siendo difíciles de encontrar son, por ejemplo, los rodamientos. “Nosotros los conseguimos, pero son los caros. Después, hay una variedad en el caso de lo que viene de China, que no está entrando absolutamente nada y que son las líneas económicas”, resaltó. Vicentela explicó que un rodamiento para una rueda de un vehículo de un Volkswagen Boya oscila los 9 a 10 mil pesos. Sin embargo, vienen otras marcas alternativas que rondan los 5 mil pesos.

“La gente observa las diferencias; una nacional y otra importada. No se fijan en las calidades sino en el precio. Eso es alarmante porque nos desabastecimos de las líneas económicas”, detalló. Y destacó que es masivo el uso de las tarjetas, con cuestiones que son tan básicas como el mantenimiento de los vehículos.

El hombre destacó los precios se van actualizando diariamente, en el inicio de mes el aumento es del 7% a 8 %. “Nuestro tema que cuando lo vendemos lo hacemos a un precio, pero a la hora de la reposición, ya tiene otro precio. Vamos perdiendo de 7% a un 15%, depende del producto. Por esta cuestión inflacionaria no nos queda otra que ajustarnos”, remarcó.

El referente en el tema aseguró que lo que le preocupa es la poca demanda. “Por toda la situación de incertidumbre que vive el país, las casas de repuestos, lo que estamos haciendo es resguardarnos y atender la poca demanda”, contó.

Por último, contó que “otra de las cosas es que estamos aplicando mucho el envío de cosas por medio de reservas. Si no tengo la mercadería en stock, el cliente tiene que reservarlo para poder pedirlo, se está utilizando este medio. Hay muchos productos, sobre todo los que son de costos elevados, con los que se trabaja así”.

Por otro lado, Néstor Sánchez de Josmar Autorepustos con más de 30 años en el rubro remarcaron que el panorama 2023 viene bastante complicado en el rubro.

Destacó que la complicación se debe a: faltante de mercadería, precios, condiciones de pago y falta de financiamiento. “Es un conjunto de cosas”, remarcó.

En cuanto a los faltantes de mercadería, que están registrando resaltó que tiene que ver con la parte interior del motor, es generalizado y no hay un producto puntual. “Uno pide 20 productos y te mandan 5, hay restricción en la entrega de mercadería, pero no hay un producto específico que no se consiga, es variado”, contó.

En cuanto a los medios de pago, que actualmente más utilizan los clientes, remarcó que “se rige un poco más por el efectivo que por las tarjetas”. A parte de la venta de repuestos hacen reparación de vehículos y resaltó que el presupuesto entre reparación y mano de obra es complejo.

“El panorama viene complicado hace tres años y cada vez se viene agravando más”, subrayó.

El panorama es desalentador, ya que el hombre destacó que por ejemplo piden una cierta cantidad de lámparas para automóvil, pero no llegan la cantidad que requieren. De esta manera, la actividad no puede seguir y el escenario no es para nada alentador.

Sin embargo, se demostró expectante con la posibilidad de que el escenario mejore. “Siempre tenemos la fe de que esto va cambiar, que va a mejorar, pero si se va a la realidad nos damos cuenta que es totalmente lo contrario. Se viene todo más complicada, vivimos con la esperanza de que estará mejor”, cerró.