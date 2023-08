La posta: "La Gladys" sabe quién es la sanjuanina del "voto fantasma"

lunes, 14 de agosto de 2023 17:25

"La Gladys" está en todas. O mejor dicho, no se le escapa nada y las elecciones PASO no fueron la excepción. Es que el personaje, creado e interpretado por el actor Mauricio Nozica, fue protagonista.

Primero, como presidenta de mesa y encontrándose con conocidos, vecinos y enterándose de novedades como embarazos y engaños. Todo ameritaba un llamado a "la Susana" desde el cuarto oscuro.

Pero eso no fue todo. Ella sabe quién fue la sanjuanina "fantasma" que entró a votar y nunca salió del cuarto oscuro de una escuela en Rawson. Lo contó en un reel de Instagram.

"Elita, escuchame por lo que te llamo. ¿Has visto lo de la votación fantasma? ¡Dios mío yo he votado en la misma sala oscura! Me ha agarrado un miedo... He llegado a la casa y me dio un "chuscho"", disparó "La Gladys" al teléfono.

Y agregó: "Encima cuando he ido a votar ahí, sentía algo raro, fijate. Y le llamo a la Micaela y le digo: " ayyy, me parece que ha sido tu tía la que ha votado". Porque la vieja lo que dijo antes de morirse era que lo último que quería hacer era votar. ¡Lo único que falta, que empiecen a votar los muertos!".

Y buscó "la solución" y fue al cementerio: "No vaya a ser que vote en las próximas también... He puesto unas cosas con sal, me dijo una tía de Angaco así deja de votar. Justo pega porque es González y estaba en la de la G (la mesa)". ¡Desopilante!