Video: habló la presidenta de mesa sobre la mujer que entró a votar y "desapareció"

Este domingo a las 13:30, cuando se desarrollaban las elecciones PASO en San Juan y el país, en la Escuela 14 de Febrero en Rawson ocurrió un misterioso hecho que dejó estupefactos a los ciudadanos que habían asistido a sufragar.

Es que en la mesa 968, una mujer de avanzada edad realizó la fila para entrar al cuarto oscuro y votar, y nunca más salió. Cuando personal de Gendarmería Nacional y la presidente de mesa, al ver que demoraba, entraron a ver si estaba bien o tal vez habría sufrido una descompensación, vieron que en el aula no había nadie y estaba absolutamente vacía.

"Todos estábamos acá, estaba haciendo fila, le dimos el sobre a una señora para que votara y quedamos esperando. No salía y un votante dijo que vaya a golpearle la puerta. Le golpeamos y no salía, tuvimos que llamar a Gendarmería, vinieron, abrieron y no había nadie", comenzó contando la Presidenta de Mesa, a los micrófonos de Canal 5.

En ese marco, agregó que ella tenía el DNI de la votante, aunque cuando empezó a buscarlo, ya no estaba. "¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Magia? ¿Bruja?, piensen de todo, lo vimos todos en la mesa más la gente que estaba en la fila esperando", agregó la autoridad.

"Desapareció, no sabemos nada", agregó. En ese momento, la periodista Marcela Podda consultó si recordaba su identidad para buscarla en el padrón, a lo que la mujer contestó: "La habíamos buscado, pero con tanta gente no podemos retener el nombre de la persona". Por el momento, se investiga lo ocurrido y no hubo una versión oficial de lo que podría haber pasado.

