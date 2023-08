Misterio en una escuela de San Juan: aseguran que una mujer entró al cuarto oscuro y nunca más salió

domingo, 13 de agosto de 2023 18:35

Este domingo 13 de agosto, los sanjuaninos y argentinos concurrieron a las urnas para elegir en elecciones PASO a los candidatos que competirán para presidente y vice en octubre. Además, en la provincia se sufragó para elegir senadores nacionales y diputados.

En este marco, en una jornada que parecía tranquila, una insólita situación se dio en una escuela de San Juan. Según se conoció a través de Canal 5, en donde electores testigos hablaron del tema, en la Escuela 14 de Febrero, en la mesa 968, aseguran que una mujer entró a votar y nunca salió, y cuando la buscaron en el cuarto oscuro, no había nadie.

Según los testimonios, una mujer de avanzada edad habría realizado la fila y cuando le tocó, entró a votar. En ese momento, llamó la atención lo mucho que tardaba en salir, por lo que corroboraron si estaba bien y al momento de registrar el cuarto oscuro, vieron que estaba vacío y no había nadie adentro.

La situación desconcertó a los presentes y una de las electoras que esperaba para sufragar aseguró que llamó a personal de Gendarmería Nacional para informar el caso.

"Es verdad, es muy viejita, hizo la fila, entró y estaban esperando a que saliera y no salía. La gente de la fila empezaron a decir que entraran, que tal vez se había descompuesto y la Presidente golpeaba y no salía. Llamaron a los gendarmes, entraron y no estaba. La presidenta se quedó con el documento", dijo una de las testigos a los micrófonos del canal.

"Nosotras hemos estado ahí, lo hemos visto, yo llamé al gendarme para que viniera a abrir la puerta", dijo otra de las testigos. Por el momento, se investiga lo ocurrido y no hubo una versión oficial de lo que podría haber pasado.