El sanjuanino que cautivó a todos con su contenido en redes y sueña con seguir marcando su impronta

domingo, 13 de agosto de 2023 16:16

“Me encanta y apasiona lo que hago”. Con esas palabras y orgulloso del reconocimiento que logró en redes sociales, Juan Femenia subrayó que su deseo es llevar el mejor contenido de los paisajes sanjuaninos a nivel nacional e internacional. El joven tiene un talento y lo deja al descubierto en cada una de sus publicaciones en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 20 mil seguidores. Su objetivo es poder mostrar los distintos lugares que visita y sueña con poder seguir perfeccionándose en este camino.

Hace dos años, con mucho esfuerzo decidió comprarse un drone para poder mostrar los paisajes sanjuaninos, principalmente y luego, los distintos sitios del país. Fue así como paso a paso fue dándole vida a la iniciativa y hoy cuenta con miles de vistas en cada uno de los reels que comparte en redes.

Creador de contenidos, así se describe el sanjuanino oriundo de Rawson que anhela con dejar a San Juan en lo más alto.

“Gracias a Dios me sigue mucha gente, más que nada mayor porque son personas que se dedican a viajar y que quiere conocer más. De San Juan lo que subo tiene mucha repercusión, porque no hay mucho material”, comenzó resaltando Juan a Diario La Provincia SJ.

Además, comentó que hace dos años viene trabajando con este tipo de contenidos, pero profesionalmente comenzó a puntualizar en esto hace un año. Antes, lo que hacía era subir fotos y videos, pero con el correr del tiempo buscó darle un “toque especial” al material. El sanjuanino aseguró que dedica varias horas en la edición de sus videos para cautivar al público del país y del mundo.

“Justamente puedo viajar mucho porque voy a cierto lugar ofrezco mi audiovisual a los complejos y algunos me dicen que sí. Me voy quedando como tipo “canje” y tengo la posibilidad de viajar mucho”, destacó Juan, respecto a su metodología de trabajo.

El sanjuanino destacó que su deseo es poder seguir adelante mostrando a su querida provincia en redes. “Ya que estoy en la línea como pueda tengo que seguir”, sumó. También, remarcó que su deseo es poder contar con el apoyo de diferentes entidades, entre ellas, Turismo, esto sería fundamental para poder seguir adelante con esta propuesta.

“En las redes sociales, no me sigue únicamente gente de San Juan sino de todo el mundo. Estoy muy contento porque tenemos mucha repercusión. Me encanta y apasiona lo que hago. La verdad doy gracias a Dios y a mi familia que siempre me apoya con mis locuras de viaje para todos lados”, detalló.

Juan en su perfil de Instagram comparte un trabajado material de cada una de las ciudades que recorrió. “Soy apasionado de la cordillera”, afirmó el sanjuaninos. En Mendoza logró explorar la Cordillera de punta a punta. También recorrió lugares como: Potrerillos, Uspallata, Las Leñas, Los Molles, Malargüe, Valle Hermoso, San Rafael, entre otros. También, en la Patagonia, todo lo que es Neuquén, Villa Tacul, Villa Pehuenia, Caviahue, Villa La Angostura, Bariloche, El Bolsón. En Córdoba, La Cumbrecita, Nono, entre otros.

“Con lo que voy teniendo hago material. Valoro mucho a la gente que ve el esfuerzo y le gusta lo que yo hago. Esto no es para mí, sino para la gente, para que tengan para venir”, remarcó Femenia. Y resaltó que no es guía turístico, ni nada por el estilo, pero cada vez que tiene la oportunidad interactúa con sus seguidores para brindar información de sitios, entre otras cosas. “La gente me lo agradece, lo que pueda brindar lo voy hacer. Toda la información que tenga la voy a compartir, siempre”, detalló.

Por último, sumó que este trabajo que realiza es todo a pulmón y que cada uno de los lugares que recorre lo hace en su movilidad y siempre lleva con él su mochila, con su tesoro más preciado: su drone. También, su padre y su novia cumplen un rol fundamental en cada una de sus publicaciones ya, que ellos son los protagonistas que aparecen en los videos.

Cómo nace este amor por la naturaleza

Oriundo de Rawson y a muy temprana edad, Juan Femenia comenzó a sentir un contacto especial por la naturaleza y el campo. Fue su papá, Jorge, quien le contagió este amor por su provincia natal y por las pequeñas cosas.

“Desde chiquito conocí lugares increíbles, que son de locos”, remarcó el joven. Luego, su deseo fue poder dejar retratado cada uno de esos momentos, fue así como tiempo después decidió comprarse un drone y la vista lo cautivó aún más.

“Cuento con un showroom de indumentaria masculina y hubo un tiempo en el que me fue muy bien y pude comprarme un drone”, explicó. Y remarcó que “muchas de las personas que veían las fotos que subía del campo me comenzó a decir que comenzara a realizar material para redes. También, me comenzaron a llamar de complejos porque les gustaba las cosas que hacía”.

Al drone únicamente lo saca para hacer material turístico, también realiza lo que son reels, spot, historias para lo que son complejos y atractivos turísticos.

“Todo esto lo hago con mucha pasión. Lo hago de mi bolsillo y sin el respaldo de nadie. Si contara con el respaldo de alguna entidad o de alguien, podría hacer 10 veces más de lo que hago”, subrayó. También, advirtió que es compleja la situación, ya que todo sale de su bolsillo.

Por otro lado, sumó que “Intenté donar material para Turismo, hace alrededor de un año, pero no se dio. Pedí autorización para que me dejaran hacer un video en el Valle de la Luna, y hablé con todas las personas que me dijeron que hablara, pero no se logró. Esto es sin fines de lucro, yo quiero la habilitación para hacer contenido”.

Repercusión en redes sociales

“Gracias a Dios laburo y me comparten todo el contenido del Instagram de sitios muy famosos a nivel nacional e internacional. Con eso gano prestigio y que se conozca todos los lugares increíbles que hay en San Juan”, aseguró Juan Femenia, creador de un sitio en Instagram. También cuenta con una cuenta de TikTok.

El joven tras mucho esfuerzo sumó que “veo los videos que hago, subido arriba del cerro y digo “Por Dios, lo que es esto”. Toda la vida me imaginé así”. Foto: perfil de Instagram

Juan destacó que en sus videos siempre sale su papá o su novia, en la mayoría de los casos. Él es el que edita, el que hace contenido, pero nunca sale en pantalla. “Todo esto se lo debo a mi papá, porque él es que me contagió la locura por el campo”, contó.

“Siempre que tengo un día libre, le llamo y salimos. Donde voy yo, siempre va el drone, y donde puedo ir hago material. Justamente, en lo que hago hincapié es en mostrar lugares que no se conozcan muchos”, detalló.

Uno de los videos que se viralizó fuertemente en redes fue el del Cerro de los Siete Colores. “No se conoce desde arriba, lo que hicimos fue subirnos, con mucho esfuerzo, e hicimos el video caminando por arriba. Los videos que subimos de este lugar se hicieron virales y en San Juan hay lugares que no se conocen”, cerró.