Tuvo un ACV con 15 años, no se detuvo en la búsqueda de su sueño y hoy es una reconocida nutricionista

viernes, 11 de agosto de 2023 15:21

La vida le puso duros desafíos pero sus brazos nunca bajaron. Gabriela Masiero tiene 31 años y hoy es una de las nutricionistas más querida. La joven atravesó el golpe más fuerte de su vida en plena adolescencia cuando sufrió un accidente cerebro vascular. Si bien fue un cimbronazo para ella, y toda la familia, nunca perdió el horizonte.

"Me dio un ACV cuando tenía 15 años. Antes de eso, no me había sucedido nada. Tenía otros planes en mente pero después que me dio cambiaron mis ideas pero siempre seguí pensando en la salud como profesión. Siempre me gustó la parte nutricional", comenzó expresando Gabriela a Diario La Provincia SJ.

Con voz pausada y con las ideas muy claras, la profesional recordó que su formación la recibió en la Universidad Católica de Cuyo. Allí fueron años en los que tuvo que conjugar sus tiempos entre el cursado y el estudio con las rehabilitaciones y terapias.

"El camino no fue sencillo pero con paciencia y mucho esfuerzo se pudo. Era rehabilitación todo el tiempo y terapia. Cursaba y tenía que estudiar, las horas de cursado eran muchos", agregó subrayando que si bien antes tuvo otras opciones para estudiar, su gran pasión la encontró en esta profesión.

"Siempre me interesó la parte de los nutrientes, cómo funcionan en el organismo y cómo un alimento te puede otorgar la energía con solo consumirlo. Tuve otras opciones pero ésta fue la que más me gustó", reconoció.

Con el correr de los años hizo consultorio y trabajó en el hospital Marcial Quiroga. Pero ahora encontró su lugar en el mundo: el ministerio de Salud Pública. Allí entró a trabajar en el 2021, en la Dirección de Nutrición. "Me llevo bien con la gente pero me demandaba mucho tiempo y la parte monetaria no me rendía. Por eso preferí abocarme a este trabajo", explicó.

"Este es el lugar que más cómoda me siento. Si bien no estamos directamente con el paciente, lo estamos de manera administrativa, en computadora y manejando los centros de salud de la provincia, viendo las necesidades tanto de alimentación como de facturación. Estoy muy contenta con esa área. Además la parte edilicia me favorece mucho y la gente es muy amable", finalizó.

Gabriel encaró esta semana, con el grupo de nutricionistas de Salud Pública, una serie de controles al personal del Centro Cívico para conocer su estado nutricional. Allí detectó que hay mucho sobrepeso y hasta obesidad mórbida. "Con estos resultados sería bueno iniciar un proyecto en el trabajo nutricional de esta población", expresó.