Maestra denunciada en la ENI 76 no descarta hacer contradenuncia: "se han dicho muchas cosas graves"

viernes, 11 de agosto de 2023 08:21

Con la voz pausada, notoriamente consternada pero ya aliviada por el fallo de la justicia, Yamila Rodríguez rompió el silencio. La docente de la ENI 76, había sido denunciada por un grupo de padres de alumnos y eso la llevó a vivir un verdadero infierno. Este miércoles, la justicia desestimó las 5 denuncias realizadas por presunto abuso sexual contra ella ya que se confirmó la "inexistencia de los hechos denunciados". Se valoró la declaración de los niños en ANIVI, el informe psicológico, la pericia tecnológica a los elementos secuestrados, inspección ocular e informe de peritos de parte, y también que el relato de las denunciantes (padres de los niños) no se condice con el delito denunciado.

Este viernes, Yamila confirmó que no descarta hacer una contradenuncia porque sintió que se le hizo mucho daño. "Estoy analizando. Sí he visto que se emitieron muchos fallos sin condena, se han dicho muchas cosas graves y se han emitido comentarios feos", expresó la joven en Estación Claridad. Hoy ella se reunirá con su abogada para "ver qué se puede hacer, qué es viable".

"Debería haber algo como para que se frene el hablar por hablar y denunciar por denunciar. A mi el día de mañana si me quiero cambiar de escuela voy a sentirme mirada, atenta si me miraron o no. En algunos padres van a quedar duda y me mancha el legajo. Ahora me hacen pensar si vuelvo o no, si me puede pasar algo en el camino, no se con qué realidad voy a toparme", agregó subrayando que su directora también sufrió maltratos y los padres "dijeron de todo, es una comunidad violenta".

A partir de lo ocurrido, la docente terminó con tratamiento psicológico y el próximo paso será presentarse en el ministerio de Educación para hablar con las autoridades y mostrar la resolución de la justicia que confirma su inocencia. "Cuando me den ok me tengo que presentar", aclaró confesando que está evaluando si volver a clases en Pocito, a esa comunidad educativa, o no.

"Es muy fuerte, lo relaciono con todo lo que he estado pasando, con esta angustia y que ha sido demasiado corto pero para mi se hizo eterno", señaló. Producto de esto, ella tuvo que cerrar sus redes sociales y aún no entiende qué pasó, por qué la denunciaron.

"Hubo un poco de paranoia. No se si se armó un grupo paralelo que ahí se viralizó el audio, no tomo conocimiento de la viralización pero luego me entero. Resulta que a veces, no todos saben cómo se debe indagar a un niño", consideró para luego destacar: "al principio no podía escuchar ningún medio pero después escucho una nota que le hicieron a una mamá y dijo que a la nena la indagaban, le preguntaban y repreguntaban hasta que la nena finalmente dijo que sí. Por ahí se peca en cómo indagarlo. Si le pregunta y el niño contesta "no" y contesta "no" pero el padre sigue preguntando hasta tener la respuesta que él buscaba, por ahí se crea esa paranoia porque se repregunta mucho al niño".