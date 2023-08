Más calor de lo normal: lo que se espera para este trimestre en San Juan

martes, 1 de agosto de 2023 08:57

El pronóstico para los meses de agosto, septiembre y octubre prevé temperaturas medias por encima de lo normal en el norte del país y no se descarta una mayor frecuencia de "temperaturas máximas más altas" en los sectores del centro y noreste, al tiempo que se esperan precipitaciones superiores al promedio sobre el oeste de la Patagonia, advirtió hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).



El informe del SMN "Pronóstico climático trimestral" señaló que se prevén temperaturas más cálidas sobre la "región del Noroeste, Norte, Litoral y este de Santa Fe", donde es un 50% más probable que se den temperaturas superiores a la normal.



En tanto, se prevén temperaturas normales o superiores a la normal sobre Córdoba, oeste de Santa Fe y este de Buenos Aires; mientras que hay una mayor probabilidad de que se registren temperaturas dentro de los parámetros normales sobre el sur de la Patagonia.



Para el oeste de la Patagonia se esperan marcas térmicas normales o inferiores a la normal, según detalló el SMN.



El organismo nacional también advirtió que "no se descarta que hacia parte del centro (incluye San Juan) y noreste del país la amplitud térmica pueda ser superior a la normal, con una mayor frecuencia de temperaturas máximas más altas que lo normal y temperaturas mínimas más bajas que lo normal".



El pronóstico trimestral indica las probabilidades previstas para cada categoría (superior, normal e inferior) en cada región del país para el trimestre, pero no señala valores de la variable pronosticada.



Respecto a las precipitaciones, existe una alta probabilidad de alrededor del 50% de registrar lluvias superiores al promedio sobre el oeste de la Patagonia.



Asimismo, pueden esperarse precipitaciones normales o superiores a lo normal sobre el norte del Litoral y este de Buenos Aires.



Sobre la región de Cuyo, La Pampa, oeste de Buenos Aires y este de Patagonia las lluvias pueden estar dentro de los parámetros normales para el trimestre.



En cambio, en el este de Salta, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Córdoba, este de San Luis y oeste de Santa Fe hay una probabilidad del orden del 40% de que las precipitaciones sean normales o inferiores a las normales.



Por otro lado, el SMN precisó que para las provincias del noroeste argentino (NOA) y norte de Cuyo no se suministra pronóstico debido a que "las lluvias normales dentro del trimestre son muy escasas".



El informe se realiza sobre la base del análisis de las previsiones numéricas experimentales de los principales modelos globales de simulación del clima y modelos estadísticos nacionales, sumado al análisis de la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas, indicaron.