Julieta, la sanjuanina que viajó a Portugal con el sueño de conocer al Papa

martes, 1 de agosto de 2023 00:00

La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) es un evento que reúne a millones de jóvenes católicos de todo el mundo. Este año, luego de las postergaciones por el coronavirus, se realizará en Lisboa, Portugal, desde este martes 1 de agosto hasta el fin de semana.

Se trata de una experiencia de encuentro, reflexión y crecimiento espiritual transformador que mueve a una amplia multitud. Por ello, los organizadores piden de la colaboración ad honorem de miles de personas de todo el globo. Julieta Stancoff es una joven sanjuanina que se sumará al cuerpo de voluntarios que le dará vida a este encuentro.

Tiene 25 años, es actriz y profesora de teatro. Desde hace muchos años forma parte del Movimiento Mallinista que se encuentra dentro del Movimiento Juvenil Salesiano y que funciona en el Colegio Don Bosco. Pero este 2023 vivirá un momento de fe muy especial ya que participará de su primera Jornada Mundial y lo hará como voluntaria.

Julieta misiona desde los diez años.

“Desde hace mucho que quería participar en una JMJ y el año pasado, hablando con un amigo que también va como voluntario, me animó a hacerlo. Empecé a informarme y me di cuenta de que el tiempo era ahora, porque no sé qué pueda pasar más adelante. Me inscribí, me aceptaron y ya me comunicaron que estaré trabajando en el área general de Pastoral. A los trabajos nos los asignaron de acuerdo a las habilidades y experiencias previas de cada uno y a qué sector habíamos elegido”, contó Julieta a Diario La Provincia SJ.

Organización virtual de la JMJ

Los argentinos que viajaron como voluntarios han armado un grupo de WhatsApp para estar al tanto de todo e ir conociéndose. Gracias a esto, saben que varios se hospedarán juntos, aunque con pocas comodidades.

“A la mayoría nos ha tocado hospedarnos en la misma escuela, que no está muy lejos del aeropuerto. Sabemos que al llegar tenemos que hacer una especie de check-in en la Universidad Católica, y después dirigirnos a esa escuela. Allí no habrá camas sino que nosotros mismos tenemos que pensar cómo acomodarnos, llevando colchonetas o bolsacamas ya que estaremos allí unas dos semanas”.

Julieta ya ha tenido la posibilidad de ayudar y coordinar decenas de eventos y encuentros religiosos en la provincia.

Pese a que a simple vista no parece una situación ideal, Julieta aseguró que dentro de lo que significa el evento, esto es lo de menos. “Si bien va a ser mi primera Jornada Mundial, ya he participado de varios encuentros multitudinarios y tengo cancha en estos tipos de acomodamientos y no me representa un problema”, agregó la joven quien participa en eventos religiosos desde los diez años.

El sueño de conocer al Papa Francisco

En julio del 2013, tuvo lugar en Río de Janeiro una edición de la JMJ que marcó un precedente. Es que hacía pocos meses que el Papa Francisco había sido elegido como Sumo Pontífice y al realizarse las jornadas en Brasil, el evento estaba lleno de argentinos. Antes de que finalizara todo, decidieron organizar una misa especial específica para argentinos en donde el Sumo Pontífice les habló de forma especial.

Por eso, siempre está la posibilidad de que la experiencia se repita. Este martes está planificado que se realice la ya tradicional misa "argenta" para los más de mil peregrinos y alrededor de 50 voluntarios del país, pero no hay novedades sobre si el Santo Padre asistirá o no. “Los que manejan la página de la delegación de Argentina están actualizando constantemente las novedades. Así que estamos muy emocionados”, expresó. Julieta desplegó su talento para la actuación en un Via Crusis.

Más allá de todo, las expectativas están puestas en el crecimiento personal. “Voy como voluntaria para ofrecer un servicio y que mi fe en Dios se vea reflejada. Me emociona encontrarme con gente católica de todas partes del mundo, y con gente no católica también, pero que representan la fe de distintas maneras. Quiero compartir con el otro, sabiendo que tenemos un objetivo en común”, sentenció Julieta.