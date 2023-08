DNI no binario: a dos años de su implementación, 12 sanjuaninos cambiaron su documento

martes, 1 de agosto de 2023 22:05

El 21 de julio de 2021, el presidente Alberto Fernández anunciaba la incorporación del Documento Nacional de Identidad (DNI) para personas no binarias. El decreto sancionado apuntaba a incorporar la posibilidad de optar por la nomenclatura “X” para reconocer identidades de género por fuera del binomio masculino/femenino. A dos años de aquel día, en San Juan ya son 12 las personas que decidieron realizar el trámite.

Romina López, directora del Registro Civil, remarcó a Diario La Provincia SJ que en lo que va del 2023, fueron dos las personas que concretaron el trámite.

“En DNI no binario desde que se habilitó tuvimos de forma inmediata 3 cambios de género optando por el no binario. Eran personas que realmente, hace mucho tiempo, estaban esperando la habilitación jurídica de este tercer género. Luego, la demanda se mantuvo, de una manera más baja y a la fecha tenemos 12 personas que optaron por el género no binario en San Juan”, contó la referente en tema.

En cuanto al rango etario donde se concentró la demanda, López subrayó que son personas muy jóvenes de entre 20 a 30 años. También, contaron con casos de menores de edad que accedieron al trámite. “Tuvimos dos casos de menores de entre 16 a 17 años, que contaron con el consentimiento de los padres. En un caso intervino Defensoría Oficial y en otro un abogado particular”, explicó.

Además, agregó que “todo cambio de género, es un proceso que transitan, hasta tomar esta decisión de formalizarlo”. La profesional explicó que se labra una nueva partida de nacimiento y un nuevo DNI.

En cuanto a la demanda, López contó que en su gran mayoría las personas que accedieron al DNI son oriundos del Gran San Juan.

En cuanto a la duración del trámite la referente en el tema contó que el proceso arranca por la parte administrativa, para labrar la nueva partida de nacimiento, y se estima que tenga una demora de unos 5 a 10 días. Luego, se toma el nuevo DNI que ya demora alrededor de 15 a 20 días en llegar el plástico. Si se habla de un trámite exprés serán 72 horas hábiles.

Cómo acceder al trámite

En cuanto a la metodología para concretar el trámite, Romina López resaltó que para los cambios de género no se necesita sacar turno. Simplemente deben acercarse por el Registro Civil y concretarlo, para los menores de 18 se necesita el consentimiento de ambos progenitores y la firma de un abogado.

El profesional puede ser contratado de manera particular y en el caso que la persona no cuente con los recursos económicos para costearlo, las Defensorías Oficiales pueden intervenir. El trámite es absolutamente gratuito.