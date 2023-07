Federico Castro, el chef sanjuanino que apuesta al "Brote" de la gastronomía integral

domingo, 9 de julio de 2023 12:49

Federico Castro está en la cresta de la ola y en ascenso. Antes de eso y siguiendo con la comparación, la ola "lo dio vuelta" pero supo que la única opción era salir en busca de oportunidades, con las herramientas valiosas que nadie puede quitarle. Y así fue como el chef y docente de gastronomía llegó a la TV nacional y ahora, encara un prometedor proyecto en San Juan, a la par de otros más que interesantes en Buenos Aires.

El sanjuanino fue parte de los concursantes de "Pasaplatos", el reality gastronómico de ElTrece conducido por Carina Zampini, y si bien no ganó, tampoco pasó desapercibido. Y muestra de ello es que por estos días cumple una agenda intensa en San Juan, para subirse nuevamente al avión muy pronto para cumplir con compromisos en Buenos Aires. En una pausa de su día, atiende a Diario La Provincia SJ.

Federico junto a Carina Zampini, cuando se cruzaron en 2021.

"Todo lo que me pasó, no lo esperaba. Fueron tres meses muy intensos. Conozco a Carina Zampini de años anteriores, también por actividades de gastronomía y a través de su invitación, me convocaron de la productora Kuarzo. Justo en ese momento, me había quedado sin trabajo en la mina Veladero. Eso pasó un martes y el jueves de la semana siguiente, ya estaba viajando a Buenos Aires para sumarme al programa. Fue una tormenta de emociones encontradas, en las que no pude evitar sentir incertidumbre", detalló Federico.

El sanjuanino se instaló en Buenos Aires y pasó un día a día que nunca imaginó. Es que si bien tiene experiencia en televisión nacional (pasó por Cocineros Argentinos, por ejemplo), no había vivido la dinámica de un reality. "En redes sociales empecé a sentir el boom que generaba el programa. Me llegaban muchos mensajes y comentarios de la gente; que resaltaba cómo me veía. Era simplemente yo; no tenía libreto de actor ni artista", recordó.

Durante el programa, Federico recibió muestras de aliento, afecto y admiración. "Fue impresionante la devolución; eso va más allá de una medición de rating y lo comenté con una de las productoras del programa. Mis papás estaban felices y desde vecinos a personas que me cruzaba en la calle en San Juan, me felicitaban", destacó.

Pero no todo era la TV, ya que con el impulso de ese trampolín, el chef regresaba a San Juan a comenzar "de cero". Fue así como fue dando forma a lo que anunció la semana pasada. Se trata de "Brote Gastronomía Integral", su nuevo emprendimiento que se viene con todo.

"Siento que es mi reinicio. Vuelvo con todo y quiero enfocarme en servicios de calidad para gastronomía. Por ello, me estoy capacitando en gerenciamiento para acompañar a empresas gastronómicas que necesitan crecer y potenciarse. Conocé a una persona en Buenos Aires que "me pasó su legado" en ello y enfocarme en la coordinación gastronómica, conociendo desde adentro hacia afuera a los locales", relató con expectativas.

En ello, Federico ya tiene vasta experiencia gracias a un proyecto anterior que encaró con Alfredo Morales ( de Pa´Pueblo) y Guillermo Velazco con el programa "Identidad Rural". Recorrían departamentos y conectaban productores y locales gastronómicos, donde además, proponían cartas con platos con impronta sanjuanina.

"Con Brote, quiero ofrecer una propuesta de calidad y diversificarme. En ello, el próximo 5 de agosto, estoy organizando un almuerzo en la finca "Santa Calma" en Zonda con un menú de 4 pasos con todos productos locales. Invitaré al talentoso Gaby Aguirre, un amigo y artista de la gastronomía, para hacer dupla", contó entusiamado.

En este nuevo camino, el sanjuanino no va a dejar de lado su lado docente. "Voy a organizar concursos de cocina para que los estudiantes de gastronomía puedan tener la oportunidad de tener un objetivo a corto plazo para incentivarse. Siempre con productos locales y lo hice muchas veces en el Instituto en el que trabajé muchos años", destacó. Federico quedó en excelente relación con sus compañeros del reality.

Y añadió la clave de esa faceta: es que para esos concursos, "estoy haciendo una pequeña cocina, muy parecida a la de Pasaplatos. Allí haremos también los talleres para amateurs y profesionales de la gastronomía. Serán tres personas las que participarán en una formación intensiva, en la que el objetivo es que amen la cocina".

Mientras avanza en ello, en Buenos Aires lo esperan para que se sume a "Yendo TV", "un formato en redes sociales muy dinámico, con los chicos del reality. Tendré intervención en lo gastronómico y sacarle todo el provecho. Vengo de un tablero totalmente pateado y nubarrones. Pero ya se despejó y sólo me encuentro personas y oportunidades muy buenas", sentenció.

Una amistad que sigue

"Mis compañeros terminaron siendo amigos y los he invitado a San Juan; al igual que a Carina Zampini. La queremos mucho porque nos cuidó mucho en el programa y tuvo la mejor", comentó Federico.

Con ello, sólo resta esperar que sus compañeros del "equipo Naranja", Antonella, la ganadora del reality y la carismática conductora y actriz lleguen a disfrutar a la provincia.