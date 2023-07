Agencias de lotería advierten que en San Juan, alrededor del 20% de los premios la gente no los cobra

viernes, 7 de julio de 2023 08:03

En San Juan, alrededor del 20 por ciento de los premios no son cobrados. Así lo indicó Ernesto Pérez, de la Cámara de Agencias de Lotería, CALA, quien explicó que esto ocurre porque los jugadores ponen la mirada y las expectativas en los premios grandes y cuando se enteran que estos no salen en la provincia, no se preocupan por controlar el cartón.

"La gente juega para sacar mucha plata y muchas veces los premios chicos no son cobrados porque la gente al saber que no es un premio importante y realmente no miran los resultados. Es por eso que no los cobran y los premios más chicos son devueltos a la Caja", destacó a Diario La Provincia SJ.

Premios como el Telekino y el Quini6 tienen el pozo mayor pero a su vez tiene premios más chicos de acuerdo a los aciertos que se producen en las jugadas. Algunos van desde 4 mil pesos hasta 20 mil pesos, aproximadamente. Sin embargo muchos jugadores al advertir que el premio mayor salió en otra provincia, descartan el cartón jugado sin buscar el premio chico.

"Por lo general pasa con los premios en los juegos poziados como Quini6 y Telekino. Se pasan los días que tiene la gente para cobrar y son devueltos a la Caja porque no son cobrados. Cuando el jugador se entera que no fue vendido un premio mayor, no se preocupa por saber si ganó algo. Es por eso que se ponen carteles y se avisa porque son premios de 4 mil o 10 mil pesos, la gente no lo advierte porque realmente van por el premio mayor", agregó.

Ernesto Pérez explicó que "cuando saben que no salió el pozo mayor, no lo van a buscar". La cantidad de casos de este tipo no es muy bajo en relación a la cantidad de jugadas. "Son como el 20 por ciento de los premios porque la gente no lo revisa y no le da importancia", lamentó subrayando que "para los premios foráneos chicos, el jugador deben estar atento. Son premios que se pierden porque vuelve a la repartición".