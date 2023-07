Hoteleros, preocupados por bajas en reservas por cambios en los eventos deportivos en San Juan

jueves, 6 de julio de 2023 09:46

La suspensión de eventos deportivos, así como la puesta en duda de otros, generó cimbronazos en varios sectores en San Juan entre ellos, el hotelero y el gastronómico. En ese sentido, empresarios señalaron que se registraron bajas de reservas de turismo internacional y con ello, un perjuicio en dólares.

Fabio Nievas, desde la Cámara Hotelera Gastronómica de San Juan, expresó en radio Colón que "los sectores que representamos están afectados, así como transporte, estaciones de servicios, comercio, entre otros. Estamos sorprendidos y preocupados porque San Juan, y sobre todo en tiempos pospandemia, se caracterizó por la reactivación ligada a eventos".

Y destacó que "teníamos planificado un segundo semestre con mucha actividad. Teníamos el Mundial de Voley Sub 20 que quedó en una nebulosa y no tenemos aún interlocutor en ello. Veníamos trabajando en ello y en los que iban a ser los eventos más importantes del año como el Superbike, Six Days y Turismo Carretera. Esos eventos nos permiten "sacarle el jugo" a la infraestructura que tenemos".

Destacó que en el sector hotelero "ya se vieron afectadas reservas hechas con anticipación. Por ejemplo, el Superbike trabaja con mucha antelación; a veces hasta 6 meses a un año. Salir a devolver esas divisas, entre ellas el dólar oficial, es una gran complicación. Eso no genera un problema extra y además, las inversiones ya están hechas para cumplir con estándares de eventos internacionales. Está la preocupación y sobre todo, la sorpresa".

Explicó que el sector planifica sus actividades y también las inversiones en base al turismo de evento, que tienen requerimientos especiales. "Era un círculo virtuoso pero ahora nos invade la preocupación. Estamos abiertos al diálogo y esperamos tener reuniones con el gobierno actual y el próximo para saber qué pasará. Nos manejábamos con cierta previsibilidad", agregó.

Nievas resaltó que ya hubo una reunión con el Bureau de Eventos San Juan y se gestionó un nuevo encuentro "para la semana próxima. En tanto, aguardamos reunirnos con Marcelo Orrego, Fabián Martín o quien designen de su equipo, ya que sabemos que hablar de nuevos funcionarios es incipiente. Queremos explicarles cómo funciona el turismo de eventos, la economía del sector y que sepan que sólo en hotelería y gastronomía tenemos 7000 trabajadores en la provincia".