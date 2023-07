Una casa para León: la cruzada por el nene sanjuanino que marcó un hito con el cannabis medicinal

martes, 4 de julio de 2023 14:59

León se expresa dulcemente con la mirada. Es la mañana de un viernes y duerme entre los brazos que lo acunan desde el primer momento. Se trata de su mamá Silvina Gordillo que cuenta que transitaron días de poco sueño porque el pequeño tuvo fiebre. También, agradece poder recibir a Diario La Provincia SJ en el departamento en el que hoy están viviendo de prestado. Es que la casa que alquilan está en obra y eso le hace mal al nene que tiene varias patologías. Pero además, ese hecho vino a mostrarles algo inminente: ya no pueden vivir allí por las incomodidades por la condición de la familia pero la estadía en la casa familiar tampoco puede ser permanente. Por donde se mire, una situación compleja en la que una esperanza se encendió.

"Una casa para León" es la nueva campaña del Grupo ISA, junto al grupo "Unidos x un sueño", guiado por Gachy Bianconi, para visibilizar que necesitan una vivienda de IPV con urgencia. La movida está en marcha con la esperanza de lograr el acceso al techo propio de dos luchadores. Es que ella hace todo por su pequeño y él, se aferra con todo a la vida.

León, el primer nene en recibir tratamiento con cannabis medicinal, a través de Salud Pública, en San Juan.

León tiene epilepsia refractaria, encefalopatía crónica no evolutiva, digenesia de cuerpo calloso, parálisis cerebral y una malformación en pies por la que no puede caminar. Lo diagnosticaron con retraso mental severo por lo que recibe terapias de estimulación a través de internación domiciliaria. A ello se suma la disminución visual, escoliosis y luxación de caderas. Por su caso, estuvo enyesado desde sus primeros tres meses de vida por la malformación en sus pies: los tenía rotados hacia dentro y hacia abajo.

"Eran dos ñoquis (sus pies). Por eso, al ser chiquito recomendaron enyesarlo rápidamente. El recambio de yeso fue semanal. Su primera convulsión fue a los 40 días de nacido y durante un recambio de yeso en el Hospital. Esa primera vez, casi me muero del susto", recordó. El historial de complejidades de salud es impresionante, tanto como el amor que se prodigan Silvina y León.

"Para sacarlo adelante son fundamentales las terapias de estimulación de forma intensiva. Necesita terapias de kinemotor, fonoaudiología y de estimulación visual. Con respecto a esto último, me dijeron que no veía pero algo ve; no sabemos cuánto pero sí. Va a la escuela Braille al jardincito de 4 años, tres veces por semana, para trabajar en su estimulación visual y en la psicomotricidad. Desde los 6 u 8 meses asiste a la escuela, en ese entonces a la sala de bebé", cuenta ella con orgullo inmenso.

A León le encanta ir a la escuela y lo demuestra en sus gestos: "se nota que lo disfruta. Si bien no habla, entiende muchas cosas. Y hay que contarle todo. Por eso, cuando le digo que va a ir al jardín se pone contento y vuelve súper estimulado". Allí también tiene teatro y cocina: "la seño me dijo que le encanta cocinar. Le ponen el gorrito y el delantal y está feliz".

El nene de 5 años cuenta con una cuidadora, que tiene un régimen de asistencia por 8 horas diarias, a través de internación domiciliaria autorizada por el Ministerio de Desarrollo Humano. En ese tiempo, Silvina se dedica a todos los trámites que requiere la atención del pequeño. "Ella se queda afuera de la escuela, por ejemplo, por si pasa cualquier cosa", expresó.

En plena búsqueda de calidad de vida, fue que uno de los trámites que Silvina encaró abrió todo un camino en San Juan. "León fue el primer nene que recibió en San Juan aceite de cannabis a través de Salud Pública. Fue toda una experiencia porque desde sus 40 días de vida, convulsionaba. Primero, cuando dormía y después, despierto. Tras ello, pasamos momentos muy difíciles ya que tenía 30 a 40 convulsiones por día. Eran espasmos infantiles que lo deterioraban mucho y todo lo que había avanzado, volvió a cero", comentó.

Recordó, entre pesar y firmeza de eso ya pasó, que León dejó de sostener la cabeza, balbucear y sonreír; también estuvo en riesgo de bajo peso. Silvina decidió que necesitaba hacer algo, con el conocimiento que en casos similares a los de León, el cannabis medicinal había ayudado. El cannabis medicinal cambió la calidad de vida de León.

"Se lo planteé a su neurólogo y me dijo que había que agotar todas las opciones farmacológicas posibles y después, venía el cannabis. Por su diagnóstico de epilepsia refractaria se confirmó que no respondía a los fármacos. Tomaba cuatro medicamentos anticonvulsivos al tope de dosis y no hacían nada. Las convulsiones no cedían", detalló.

Cuando se abrió la posibilidad de recibir tratamiento con cannabis medicinal, Silvina y León no tenían obra social. "Era carísimo el tratamiento. En principio, nos donaron dos frascos del medicamento. Se trataba de un laboratorio de California (EE.UU) con sede en Buenos Aires. Gestionamos un subsidio a través de Desarrollo Humano pero no salió. Aunque teníamos un frasco donado, no podíamos sostenerlo en el tiempo. El cannabis frenó las convulsiones pero cuando dejó de recibirlo, volvieron y peor. Fue entonces cuando recurrí al Ministerio de Salud Pública", contó.

Allí, golpeó puertas y gracias a la ayuda de Raúl Farrán (Prensa del Ministerio), Silvina llegó al jefe de Farmacia del Ministerio. "Me escuchó, me recibió con toda la información que llevaba y los informes de las terapeutas que atendieron a León sobre el efecto del cannabis en él. No fue fácil el camino, a partir de ahí pero se logró. Mi hijo fue el primero en recibir el tratamiento y después de él, vinieron otros más. Cada vez que me entero que un niño recibe ese tratamiento, me pongo muy feliz", manifestó.

León recibe el medicamento en gotas y está indicado por peso. Por eso, actualmente el pequeño necesita y recibe tres frascos por mes, de 30 mm. cada uno. Cada 12 horas, tiene su dosis. "Tiene sus convulsiones controladas; lo tolera muy bien. De 40 convulsiones pasó a tener cero. Sólo se manifiestan cuando tiene una infección o le duele algo. Además, le sacaron toda otra medicación y con el cannabis empezó a comer todo procesado, con lo que quedó en stand bye la cirugía del botón gástrico. Está indo en peso", contó feliz.



Una esperanza: el techo propio

Silvina, por la complejidad de la salud de León y todos los trámites que debe hacer para su asistencia, no puede trabajar cumpliendo un horario. Se ayuda con la venta de productos naturales pero no se equipara a lo que podría ganar con un sueldo. Ella es masoterapeuta y tiene todos sus elementos de trabajo. Sin embargo, no cuenta con un lugar físico para trabajar. Esto es porque la casa que alquila es pequeña, está sobre una terraza y el espacio es limitado.

Allí, también está desde la silla postural de León a los elementos de su terapia de los que no puede prescindir como una pelota y un bipedestador, que compiten por el lugar.

Además, para acceder a la vivienda tienen que subir escaleras, cuyos escalones son muy altos y empinados. "Me cuesta trasladarlo a León. Cuando era bebé podía pero ahora, hasta tengo problemas de cadera y cintura por sobreesfuerzos. La silla postural también es pesada. Además, el baño no está apto para discapacidad y lo tenemos que bañar en una bañera para bebé, a sus 5 años. Es difícil todo", reconoce con pesar.

Viven los dos en la vivienda que alquilan pero no pueden irse a un lugar más amplios, por costos, y están limitados. Ahora, viven temporalmente en el departamento de los abuelos de León porque la casa está en obra y el nene no tolera los ruidos. "Tuvo estatus epiléptico, el mes pasado y tuvieron que internarlo. Es insostenible estar allí. Quería alquilar una casa en planta baja pero es imposible afrontar los altos alquileres. Estamos de prestado; con León durmiendo en la cama de mi hermano que tuvo que irse a otro lugar. Yo me acomodo para dormir en el piso. León recibe sus terapias acá para no perder ni retrasarse", dijo con preocupación.

La familia está inscripta desde 2018 en IPV y pese a gestiones, pedidos y hasta recomendaciones, no hubo novedades por una vivienda por su condición por discapacidad motriz. "Había perdido las esperanzas y la fuerza... Estaba sola con esto. A través de una amiga, me habló de Pato Rossomando (Grupo ISA) y sus gestiones que llevaron a que Serenity Flores y Pancho Segovia tuvieran su casa. Nos pusimos en contacto, ella vino a conocer a León y me sembró una semilla de esperanza en un rincón en mi corazón, justo cuando las había perdido. Ojalá logremos una solución", confesó. León recibe cannabis medicinal cada 12 horas y pasó de 40 convulsiones a cero.

El grupo ya inició sus acciones de visibilización del caso en redes, en la vía pública y pedidos ante Gobierno. "La gente en la calle nos recibió bien; si bien Pato me dijo que me dedique sólo a León. Pero no puedo dejar que hagan todo. El martes pasado repartimos todos los folletos en Urquiza y avenida Libertador. Tengo esperanzas de una casa para mi hijo. Si me dieran la casa, me sacaría el 75% de la carga que llevo; es lo que más me preocupa en medio de aumentos e inflación. Hasta podría tener mi espacio físico de trabajo, con mi gabinete. Estaría junto a él en casa, sin descuidarlo y trabajar", detalló.



Asistencia integral

El ministro de Desarrollo Humano, Fabián Aballay se ocupó personalmente de la internación domiciliaria de León. Había tomado contacto con el caso luego que el nene requiriera una cirugía en el Hospital Garraham y necesitaran ayuda, cuyo pedido fue mediático.

"Lo que requeríamos, precisamente, eran las terapias que no podíamos costear y son diarias e intensivas. Gracias a ello, cuenta con ese apoyo en casa ya que ahora, que creció, no puedo llevarlo como antes. Cuando era bebé, lo llevaba en el cochecito a las 6:30 de la mañana al Hospital caminando. En colectivo no podía viajar. La silla postural es pesada y además, él convulsionaba en el Hospital. Esto es porque recuerda su paso por ahí; tiene malos recuerdos de sus internaciones y cuando le enyesaban las piernas... Cuando lo llevo, sufre. Al tener las terapias en casa, ahora no tenemos que ir allí", explicó.

Silvana agradeció el apoyo ministerial que incluye una cuidadora por 8 horas y que, entre otras tareas, espera a León en su escuela y está pendiente del pequeño.