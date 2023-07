Con Cámaras Trampa, investigadores sanjuaninos fotografiaron distintos animales autóctonos

lunes, 31 de julio de 2023 13:17

Una puma jugando con sus cachorros, una vizcacha de la Sierra o chinchillón buscando alimento, una guanaco oliendo una cría y un zorro colorado mirando atento. Éstas son algunas de las 236 mil fotos que tomaron las Cámaras Trampa que colocaron investigadores sanjuaninos en la Reserva Don Carmelo, en el departamento Ullum. Se trata de un grupo de profesionales que pertenecen a la Universidad Nacional de San Juan y al Conicet, que vienen trabajando en la fauna asociada a las aguadas, es decir, cuerpos de agua pequeñas del desierto, que son importantes para conservar.

El nombre del proyecto es "Efectos de la variación estacional y espacial en la disponibilidad de agua para la fauna nativa, feral y doméstica. Potencial competencia por interferencia en zonas desérticas por el uso del agua". "Es un proyecto que busca estudiar las interacciones de fauna que se produce donde los animales conviven y toman agua. Se colocaron, en el marco de este proyecto, 20 Cámaras Trampas. En 5 vegas se colocaron 4 cámaras en cada una", detalló el Dr. Carlos Borghi, director del proyecto, a Diario La Provincia SJ.

Las cámaras fueron colocadas hace 4 meses y en todo este tiempo tomaron postales de día y de noche. Las mismas se activaban cada vez que un animal pasaba por delante de las mismas y registraba la imagen. El resultado fue todo un éxito y tras una revisión de las imágenes captadas, se logró determinar que el 75% de las mismas tenía animales como protagonistas.

"En un lugar donde no sabíamos, captamos una hembra de puma con 2 cachorros. En ella se usó de manera intensiva, tenemos cachorros jugando, saltando a la hembra. Tenemos fotos muy lindas", explicó Borghi quien subrayó que es "una gran cantidad de información" la que recogieron.

Una "selfie" de un puma.

Entre las postales que tomaron hay fotos de guanacos, zorros colorados, el chinchillón, algunos roedores, aves y hasta un cóndor.

Allí aparecen muchos animales que son autóctonos pero hasta el momento ninguno que haya llamado demasiado la atención por ser "nuevo".

"Siempre puede ocurrir que aparezca un animal no registrado. Hasta ahora no tenemos eso. Pero sí uno de los investigadores que trabaja con nosotros vio un ave playero que no lo teníamos registrado para la zona. El objetivo más importante ahora es estudiar las interacciones. Eso hay que analizar y nos va a llevar tiempo", explicó.

Cuando se cumpla un año se espera que haya cerca de un millón de fotos tomadas en la reserva Don Carmelo. Como no se pueden ver todas las fotos y analizarlas es que se va a usar inteligencia artificial. Para ello los profesionales están desarrollando un software y lo están adaptando a esta zona.

"En el caso de que tenemos especies muy locales implica enseñarle a la inteligencia artificial qué es un guanaco, puma o chinchillón. Con eso estamos trabajando", finalizó aclarando que primero se está participando y enseñando a la inteligencia artificial sobre los animales autóctonos de San Juan y luego se pasará a la siguiente etapa de análisis.

Mirá más imágenes captadas por las Cámaras Trampa