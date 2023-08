Alegría por Milton, el nene que inauguró la escuela hospitalaria en Jáchal

lunes, 31 de julio de 2023 21:14

Milton Liquitay, a sus 10 años, tuvo una difícil prueba de salud. Al nene jachallero le diagnosticaron condroblastoma y tumor de célula gigante en el fémur y, en febrero pasado, movilizó una causa solidaria. Es que por el avance de la enfermedad debían operarlo cuanto antes ya que su movilidad de su pierna estaba muy comprometida y necesitaban un millón y medio de pesos para la cirugía. En ese momento, la Obra Social Provincia respondió al pedido y cubrió el 100% del procedimiento y ahora, el pequeño volvió a ser noticia por marcar un hito en la educación del departamento del Norte sanjuanino.

Es que, la semana pasada, se realizó en el hospital San Roque la entrega de certificados que acreditaban la formación de Milton en la escuela hospitalaria; modalidad de la que fue el primer alumno. Esto se logró gracias a un acta acuerdo entre el hospital San Roque y el Instituto de Formación Docente de la Escuela Normal . Desde la escuela Normal Superior Fray Justo Santa María de Oro celebraron el avance: "los resultados (fueron) más que satisfactorios. Agradecemos a Milton y a su familia por habernos permitido acompañarlo, a Gabriela Manrique por su dedicación, a los equipos de ambas instituciones por la predisposición y compromiso para que este proyecto concretarse y se garantizara el derecho a la educación".

Analía Luna, mamá de Milton, contó a Diario La Provincia SJ que están muy agradecidos por el acompañamiento. "Él perdió muchas clases desde que enfermó. Desde agosto del año pasado no podía ir a la escuela; en la última parte del año pudo regresar pero había perdido muchas clases. Pero este año se implementó esa modalidad y a través del Hospital, él pudo recibir clases. Milton está en rehabilitación y por eso, no pudo empezar el ciclo lectivo como todos los chicos. Esto es porque sus rehabilitaciones son en la mañana y coincide con el turno al que él asiste a las clases. Por eso, en el Hospital recibió ese apoyo".

El pasado miércoles, Milton fue el centro de atención de los medios jachalleros.

Milton iba tres días a la escuela hospitalaria, coincidiendo con las rehabilitaciones de su pierna, y dos días a la escuela para compartir con sus compañeros de Sexto grado y amigos. "Le faltan tres clases para terminar ese cursado ya que, la semana próxima, ya podrá ir normalmente a la escuela. Estamos muy felices y en el acto estábamos emocionados. Fue una experiencia muy linda y esto es nuevo en Jáchal. Estamos muy agradecidos", agregó.

La modalidad de educación hospitalaria fue un gran apoyo para Milton y su familia que, el año pasado, contrataron a una docente para que le ayudara con la escuela. Sin embargo, por todos los costos de su tratamiento, resultó muy difícil sostener el servicio. "El bolsillo no nos daba y la docente venía una o dos veces por semana, nada más. Pero se nos complicó y la remamos; gracias a Dios ha salido bien. Y este año, con la escuela hospitalaria, la maestra nos dio una mano enorme y Milton se puso al día con las enseñanzas y los cuadernos", relató.

Analía señaló que recibieron no sólo apoyo desde la enseñanza sino contención en el proceso. "Recibimos apoyo emocional y acompañamiento de la psicóloga y le dieron mucho cariño a MIlton. Fue fundamental para nosotros como familia en los momentos tan difíciles que nos tocó atravesar", agregó.

En tanto, Milton está muy contento con lo compartido con su seño Gaby. "Se sintió muy acompañado y estaba feliz en la entrega de certificados. Nos dice que es famoso porque llega al hospital y todos lo saludan. Eso le hizo muy bien en su recuperación", sentenció.

Sobre su estado de salud, el nene está en recuperación y ansioso por retornar a su rutina normal. Ya puede andar en bicicleta, una de sus actividades favoritas, aunque no corre aún. En tanto, su caso médico es estudiado para conocer causas y cómo respondió a la cirugía.

El caso

Esta situación afectó la vida de la familia Liquitay desde agosto del año pasado. Antes de ello, a Analía le llamó la atención que su hijo menor parecía no tener fuerza en sus piernas, lo que le impedía ser ágil tanto al caminar como al correr.

Luego, el cuadro empeoró. Milton dejó de andar en bicicleta por dolores en la piernas y practicar deportes, más cuando "se le doblaban las rodillas" sin razón aparente. Esto motivó que su familia hiciera consultas con pediatras y traumatólogos que no encontraban nada anómalo. Incluso estuvo internado un mes en una clínica en Capital y no dieron con el diagnóstico. "Me decían que él se había acostumbrado a andar así que tenía que corregirlo para que se enderezara", recordó la mamá, en febrero, al hablar con este diario.

Pero las razones eran otras. "Tiene un tumor óseo que le afecta la cabeza del fémur, que da a la cadera derecha. Ese tumor "le está comiendo" la cabeza del fémur. Desde octubre del año pasado y hasta febrero, esa masa creció al doble y tomó parte del cartílago de crecimiento. Si avanzaba más estaba en riesgo su pierna y además, por esa enfermedad, la extremidad no iba a crecer más. Imagínense, tiene sólo 10 años y va a verse afectada su vida en la adolescencia y juventud. No queremos que pierda la pierna", detalló Analía.

Milton es tratado por el traumatólogo infantil Gustavo Herrera y el oncólogo Sebatián Bettera en una clínica capitalina. Y fue operado en nuestra provincia, afortunadamente.