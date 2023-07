Turismo sobre ruedas: los campings en departamentos alejados ajustan servicios para motorhomes

domingo, 30 de julio de 2023 13:23

Aventureros, amigueros y disfrutadores de la vida. Así califican en los departamentos alejados a los viajeros en motorhomes o casas rodantes que hacen base sobre todo en sus campings a pasar unos días y recorrer los circuitos. Más allá de que generan atención en cada lugar que llegan por sus movilidades, lo cierto es que se han convertido en "influencers" del turismo y con sus fotos, videos y posteos en redes sociales promueven cada lugar por el que pasan. Es por eso que en Calingasta, Iglesia, Valle Fértil y Jáchal han tomado nota de lo que demandan estos visitantes que, antes, estaban ligados a una estacionalidad pero ahora arriban en cualquier etapa del año.

En un relevamiento, Diario La Provincia SJ te muestra cómo interesa cuidar y fomentar cada vez más a este tipo de turismo.

En Calingasta conocen muy bien a esto creadores de contenido y destacaron que hay una materia pendiente con ellos. El departamento tiene 3 campings que dependen del municipio y que son muy activos. Aunque el frío frena el acampe, los motorhomes llegan a las localidades del oeste sanjuanino.

"Las casas rodantes y los motorhomes buscan la seguridad de los campings para apostarse mientras están en el departamento. Van arribando, con distinta demanda, todo el año pero especialmente son los que movilizan la actividad en otoño e invierno. Se les brindan servicios de agua caliente y fría y duchas, además de electricidad para que carguen sus dispositivos", detalló Heber Tapia, director de Turismo y Cultura.

Y resaltó que "lo que nos falta es poder adaptar la infraestructura a un servicio que demandan. Necesitan descargar sus residuos sólidos y líquidos y para ello, tenemos que contar en los campings con cámaras sépticas para que puedan hacerlo. Es algo que tenemos que trabajar y ofrecer, en un plazo no muy lejano".

En tanto, en Jáchal, cuentan con los campings municipales "La Ciénaga" y "El Vívero" y también privados que tienen un interesante desarrollo. Se trata de "Los Hornos", "La Valentina"y "Brisas de Huaco" que son un imán para los viajeros en motorhomes.

La directora de Turismo, Roxana Illanes detalló que "después de la pandemia, la gente quiso salir a disfrutar del aire libre. Hemos tenido mucha gente que nos visitó en motorhomes, sobre todo extranjeros. Y la devolución que tuvimos de ellos fue que estaban reconformes con los campings, sobre todo los privados. Permanentemente ingresan al departamento y se sienten muy atraídos por la Cuesta de Huaco". A ellos, se suman los turistas que llegan en motos y en bicicletas que también eligen los campings para pernoctar.

"En nuestros campings municipales nos falta adaptar servicios para ellos pero los privados están dotados de absolutamente todo para los motorhomes. Además, la diferencia económica no es amplia", se sinceró. Y destacó que quedó listo un proyecto de camping para rodanteros en Jáchal: "ojalá que la próxima gestión pueda continuar con ese trabajo porque la necesidad de infraestructura está planteada. Están los planos y todo un trabajo en ese sentido".

Por su parte, en Valle Fértil, el reconocido camping "Costa Esperanza" está mejorando sus instalaciones para recibir a los motorhomes, de cara al verano sobre todo. Ana, responsable del complejo, destacó que "en julio tuvimos visitas de casillas rodantes. Y luego empezamos en octubre y no paramos hasta el verano. También los fines de semana largos llegan algunos turistas en carpas y casillas, sobre todo extranjeros que vienen de visita al Parque Provincial Ischigualasto. Tenemos la dicha de recibir extranjeros de todos lados, todos los años. Nos pone muy contentos eso". La imperdible vista del camping Costa Esperanza.

Y debido a ese intenso movimiento, se están preparando: "estamos haciendo refacciones y reforestación para mejorar los servicios para el turismo y nuestros clientes". Y resaltó que el camping cuenta con un quincho para mayor comodidad de los visitantes."Los servicios para los visitantes en motorhome son agua caliente en duchas, parrilleros y una excelente atención", remarcó. Allí, se cruzan con quienes van al camping a pasar el día, disfrutar un asado y una vista privilegiada del río y la montaña.

En Iglesia, valoran mucho a los turistas rodantes ya que generan interesante contenido para redes sociales que redunda en más visitantes. "Estábamos muy acostumbrados a la temporada náutica, de octubre a abril, en la que hay mucha afluencia de motorhomes. Pero este año, entre abril y julio, aparecieron muchas visitas que pasaron por el departamento. Por eso, tenemos que trabajar fuerte en servicios para el motorhome", señaló Fany Pernas, directora de Turismo de la municipalidad de Iglesia.

Detalló que han tomado nota de todas las necesidades que han planteado los turistas, en estos meses y en vacaciones de invierno. "Las vamos a plasmar para compartirlas a los prestadores privados para atenderlas y que el servicio sea más competitivo, más reconfortante y completo. No podemos desconocer que cada vez hay más presencia en el departamento de los motorhomes", afirmó. Y dijo que uno de los objetivos de Iglesia, con ello, es ingresar a "la ruta de los motorhomes" que potenciará más ese turismo.

Pernas expresó que este invierno se notó en redes sociales el paso de los turistas rodantes: "han compartido Historias divinas de nuestros lugares y se los agradecemos muchísimo porque las cuentan con sus medios y nos ayudan a difundir".

En Iglesia hay 5 campings que alojan motorhomes. "Allí cuentan con todo lo que necesitan: pueden descargar sus líquidos cloacales, recargar sus tanques y baterías y tener un servicio acorde a las necesidades que requiere un motorhome", resaltó Fany.

Pero, en invierno hay otro escenario y en el departamento buscan cuidarlo. "Si no están en un camping, porque en invierno pueden estar cerrados y van a un espacio abierto, no pueden verter líquidos en cualquier lugar y no encender fuego en lugares prohibidos. Les damos todas las herramientas para que tengan una buena estadía y son muy respetuosos y se amoldan a estas necesidades. Es más, buscan orientación en los centros de información turística y buscan el mejor lugar para quedarse", puntualizó.