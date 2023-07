Sanjuanino creó una silla de ruedas capaz de ser manejada por estímulos y fue premiado

domingo, 30 de julio de 2023 19:35

La pasión por la ingeniería en sistemas de control y el sueño de crear un nuevo producto para pacientes con discapacidades motoras severas, motivó al sanjuanino Víctor Luciano Carmona, investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan -UNSJ-, a trabajar en una silla de ruedas que puede ir más allá de lo que se encuentra en el país y ser capaz de dar respuesta a ciertas necesidades para la salud.

Hace 5 años, cuando comenzó a trabajar en su tesis de grado, dio los primeros pasos en el desarrollo de una silla comercial a la que le adaptó un dispositivo que permite ser manejado por comandos que son enviados por una computadora a través de estímulos y señales cerebrales. La idea hizo que accediera a uno de los primeros premios en "Ingeniería Verde" y ahora busca perfeccionarla.

"La silla funciona a través de estímulos audiovisuales y visuales, tanto con luces que parpadean como con un audio con frecuencia moduladora. Son 4 luces que se encuentran arriba para avanzar y otras dos de derecha e izquierda para girar, y parpadean en distintas frecuencias. De acuerdo a donde mire el usuario, se procesa la señal cerebral y se detecta que está mirando a tal luz, es decir, que tiene la intención de realizar tal comando y la silla lo hace", comenzó contando el doctor e ingeniero Carmona, a Diario La Provincia SJ.

Uno de los objetivos es tratar de darle mayor independencia a pacientes con discapacidades motoras severas, que tengan las cuerdas vocales afectadas y padezcan otras patologías como la Esclerosis Lateral Amiotrófica, enfermedad conocida como ELA, sin descuidar su seguridad. Por ello, la silla está diseñada, hasta el momento, para ser usada en espacios cerrados y no en la vía pública.

"Una de las características innovadoras es que, al ser audiovisual, permite colocar electrodos para comandar la silla, en zonas del paciente donde no hay cuero cabelludo, como detrás de las orejas. Eso resulta muy ventajoso ya que es más sencillo de colocar y se pueden usar electrodos descartables. Incluso, se pueden desarrollar lentes que hagan contacto y es mucho más fácil", explico sobre pos aspectos positivos.

El pasado 3 de julio se realizó un acto donde se presentaron los cinco proyectos ganadores del concurso de tesis denominado Ingeniería Verde, que busca impulsar el desarrollo de iniciativas de sostenibilidad ambiental, tecnológica y de innovación de jóvenes egresados de la UNSJ, en el que el proyecto de Víctor fue uno de los seleccionados. Ahora, con lo obtenido, piensa en seguir perfeccionando su funcionamiento.

"Buscamos hacerle mejoras, una versión 1.2 y, sobre todo, qué modelo de negocio se adapta mejor para poder llevar este producto a la mayor cantidad de usuarios, que es nuestra intención. Nos pasa que nos llaman y la piden, pero nosotros no tenemos los recursos para hacerla, eso es un factor crucial ya que nos duele decir que no la podemos entregar. Nos apena esa realidad, no con fines de buscar un negocio sino que la tengan más usuarios", expresó el investigador.

"Lo que queda es parte del desarrollo de los electrodos y optimizar la programación para que sea más rápida, que se ejecuten más rápido los comandos. Otra cosa no menor es obtener los certificados regulatorios porque esto es un producto médico que está conectado a un paciente", dijo sobre los desafíos pendientes en el trabajo.

Actualmente, en base al proyecto, el equipo conformado por el Dr. Ingeniero Pablo Diez, quien comenzó con este tipo de investigaciones, y también los doctores ingenieros Éric Laciar y Enrique Ávila, entre otros; está desarrollando un estimulador que es multisensorial que, además del audio y la visión, incorpora el sentido del tacto, y que está en fase de pruebas. Ese será otro de los objetos a patentar.

"Cuando lo tengamos terminado, que es nuestra meta y motivación, ojalá sean muchos los usuarios, pero si es uno sólo vamos a estar súper felices. Trabajamos y dejamos tiempo, recursos, muchos sacrificios y si logramos un usuario, todo va a estar logrado", cerró el investigador.

El concurso "Ingeniería Verde" contó con la participación de 21 proyectos presentados por ingenieros de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, quienes en sus tesis de grado y posgrado presentaron trabajos referidos a la economía circular, la innovación tecnológica, la eficiencia energética y el uso del agua.