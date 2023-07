Por primera vez y con una sommelier local, San Juan tendrá una cata abierta de yerba mate

lunes, 3 de julio de 2023 18:55

En una experiencia tan deliciosa como enriquecedora, los sanjuaninos podrán participar de un evento que les revelará cómo lograr el mejor mate, a partir de catar yerbas. Todo gracias a la guía de una profesional que apostó a formarse para enseñar todo sobre la infusión más argentina.

"Hemos organizado la primer cata de yerba mate abierta al público. Realizamos otras antes pero se trataba de eventos privados en los que me convocaban pero sin venta de opción, como en este caso. Acá, lo diferente es que puede participar quien quiera", señaló la única sommelier de yerba mate en San Juan, la magíster y licenciada en Nutrición, Romina Laspiur a Diario La Provincia SJ.

La respuesta, tras el anuncio de la cata, fue muy positiva. "La gente se prendió y está consultando. La opción es de $1800 e incluye yerba, blends y yerbeza y sólo deben traer su mate y termo. Van a aprender cómo cebar un mate, la diferencia entre una yerba mate y otra industrializada, qué es una yerba compuesta y cómo identificar que una yerba es de buena calidad. También, cómo hacer que la yerba me dure todas las cebadas y no se corte y por qué se "lava" la yerba y se corta el mate; qué temperatura debe tener el agua y cómo lavar el mate y la bombilla para que no se deterioren", explicó.

Detalló que será el próximo sábado 15 de julio en una casa de eventos que tiene un estilo muy particular ya que es vintage. "Tea Top House es de una emprendedora que apostó a ese estilo y el lugar es hermoso. Tenemos abierto un cupo de 30 personas y van a poder degustar todos nuestros productos", agregó. La marca ofrece yerba mate orgánica y compuesta, directa de Misiones y en dos variedades cada una, y además, blends y topping para combinar con el mate que Romina y su mamá Juana preparan.

Además, el cierre incluirá uno de los productos exclusivos del emprendimiento: "Yerbeza", una cerveza artesanal liviana con yerba Mate, infusionada en frío y sin conservantes.

La jornada incluirá no sólo esa experiencia sino un paseo de emprendedores para que "luego de la cata, el grupo disfrute de mates y pueda conocer otros productos y comprar", destacó. También, entre los participantes de la cata se van a sortear más de 20 premios, también de emprendedores sanjuaninos que auspician el evento.

Quienes quieran participar, tienen todo el detalle en este flyer: