Familiares del ciclista atropellado en Pocito pidieron justicia tras la liberación del conductor

viernes, 28 de julio de 2023 20:59

Este viernes, con pancartas y carteles que señalaban "Basta de burlarse en nuestra cara", familiares de Rodolfo Oscar Sosa, el ciclista que murió atropellado en calle Mendoza y 13, en Pocito, pidieron justicia tras conocerse que Kevin Elías Vega, el conductor de 19 años que lo embistió, quedó en libertad.

El pasado 28 de junio, Vega fue condenado a 3 años y 4 meses de prisión efectiva, por el delito de homicidio culposo doblemente agravado por haberse dado a la fuga y por conducir bajo los efectos de estupefacientes ya que, después del impacto, huyó del lugar y le quitó las patentes al auto. Además, en el resultado del examen toxicológico se conoció que había consumido cocaína y bebidas alcohólicas.

Sin embargo, ahora recuperó la libertad. "Estuvo preso y el Juez Echegaray, hace dos días, le otorgó la libertad. No nos avisaron, no pudieron estar presente y nos enteramos por los medios. Queremos justicia, queremos que esté preso y que pague por lo que hizo. Cuando fue el accidente, no tuvo la intención de frenar, lo dejó tirado y se escapó, escondió el auto, arrancó las patentes", sostuvo la hermana de la víctima en el lugar.

La mujer detalló que esos agravantes se tuvieron en cuenta en la condena, y ahora la familia no entiende el por qué del nuevo fallo.

Al momento del hecho, el auto era conducido por Vega, que viajaba en un vehículo marca Fiat Uno color blanco, por calle Mendoza de sur a norte. Por el mismo sentido de circulación lo hacia Rodolfo Oscar Sosa a bordo de una bicicleta. Previo a llegar a la intersección con calle 13, Vega impactó desde atrás a Sosa arrastrándolo unos metros para luego darse a la fuga.

Posteriormente, dejó el vehículo abandonado en un callejón en Ruta 40 y calle 15 y la pareja de él salió a buscar atención médica por una crisis nerviosa, lo que motivó el arribo de personal policial que ya estaba al tanto por llamados al 911, encontrado al autor del hecho y aprehendiéndolo.

Al momento de la sentencia, el conductor miró a la familia de la víctima y les pidió disculpas. "Es necesario pedirle disculpas a la familia porque fue algo que no quise hacer. Lo único que quiero es que me disculpen, a mi no me importa si voy preso o no, sólo quiero que me disculpen por algo que yo no quise hacer", aseguró entre lágrimas.